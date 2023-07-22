中職／原來是核彈頭！陳俊秀兩戰扛首棒 桃猿狂攻18分

陳俊秀扛首棒打出奇效，今天敲出4安打、貢獻4分打點，包括一發逆轉戰局的兩分砲，帶動猿隊團隊16安的海嘯般攻勢，終場以10：4擊沉統一獅隊。

猿隊洋投道博格先發6局共用101球，被敲6安打、失2分，首局保送陳傑憲後，陳重廷、陳鏞基的安打串聯先攻下1分，第4局林安可敲安，靠下一棒保送、高飛犧牲打推進三壘，陳重羽的安打挹注1分打點。

獅隊古林睿煬先發4.2局被敲6安打、失3分，前4局未掉分，但2：0領先在第5局翻盤，猿隊郭永維二壘打、林承飛一壘打開路，無人出局攻占一、三壘，林政華的高飛犧牲打先追回1分，陳俊秀隨後補上逆轉兩分砲，兩出局後再被廖健富敲出安打，獅隊決定在未滿5局情況下換投。

陳俊秀本季第2轟出爐，前一次例行賽在桃園球場開轟，更要追溯到2021年9月19日面對富邦悍將隊洋投優瑪，已經相隔671天；去年則是曾於總冠軍賽在桃園球場開砲。

陳俊秀的球棒開砲後還在燒，第6局在得點圈敲安再掃回2分，廖健富炸裂三分砲，猿隊單局打了10人次、攻下6分，讓戰局大勢底定，林承飛於7局補上一發陽春砲。

猿隊此役3人猛打賞，分別是陳俊秀（4安打）、廖健富、林承飛，且各包含1發全壘打。此外，近兩場賽事都由陳俊秀擔任首棒，打線合計攻下18分，兩戰皆勝。