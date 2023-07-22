快訊

拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：美國大白痴

獨／軍情機關爆MeToo！高官施壓吃案 受害女士官被逼哭道歉

中職／昨天不是最好的豪勁 曾總被問到他的高EQ笑了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊終結者豪勁。本報資料照片
樂天桃猿隊終結者豪勁。本報資料照片

樂天桃猿隊終結者豪勁昨天救援大爆炸，投0.2局失5分，但全數都非責失分，本季在猿隊「E」不停的情況下，考驗場上投手壓力指數。對於豪勁的場上高EQ，總教練曾豪駒表示，「失誤無法控制，但可以控制的是自己怎麼去解決打者。」

昨天是豪勁轉後援後單場失分最多的一戰，但由於游擊手林承飛的失誤出現，最終所失5分都非責失分，包括林安可敲出的三分砲。

曾豪駒表示，昨天豪勁的狀況看起來也沒那麼穩定，「打了一整年下來，當終結者就是會遇到各種狀況，我相信昨天不是最好的他，但還是相信他會調整好。」對於豪勁的出賽負荷，他強調，都會去了解他的身體狀況，「OK才會讓他準備。」

豪勁昨天在丟掉5分後，退場心情看來完全不受影響，持續與隊友說笑，展現超高EQ，曾豪駒說：「失誤難免會發生，怎麼把後續狀況穩定下來才是重點。」

聽聞昨天另一地賽事富邦悍將隊洋投肯特在隊友的失誤之後情緒爆炸，曾豪駒無奈笑說：「這個我無法評論啦！」曾豪駒表示，或許是因為選手很想幫助球隊拿下勝利，希望把自己工作做好，「就是再溝通就好。」

曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／林承飛兩倍速推進失誤數 曾豪駒：確實有些問題

中職／被逆轉後逆轉 曾豪駒心情起伏大：跟大餅一樣

中職／肯特失控退場傳飆罵聲？丘總：只是討論比較激烈

中職／火熱的5局！肯特氣噗噗退場 葉總也為挑戰燒光不爽

相關新聞

中職／不只完成買斷 雄鷹：已與林子偉談妥加盟合約

台鋼雄鷹隊史第二支狀元籤，今年選進大聯盟級好手林子偉，他所效力的獨立聯盟長島鴨隊今天正式宣布，雄鷹隊已經買斷他的合約；雄...

中職／邱智呈這case是「明確的不接」 郭俊佑自承1疏失

樂天桃猿隊昨天以8：7擊敗統一獅隊之戰，結局反轉再反轉，引起最多討論的一球，莫過於獅隊右外野手邱智呈究竟該不該接林泓育打...

中職／慘！羅昂食指骨折脫離戰線 林岳平盼新洋投8月到位

統一獅隊今天出現重大傷兵，洋投羅昂昨天第5局接球導致右手食指輕微拉扯性骨折，今天已下二軍，恢復期尚未明朗，總教練林岳平，...

中職／昨天不是最好的豪勁 曾總被問到他的高EQ笑了

樂天桃猿隊終結者豪勁昨天救援大爆炸，投0.2局失5分，但全數都非責失分，本季在猿隊「E」不停的情況下，考驗場上投手壓力指...

中職／林承飛兩倍速推進失誤數 曾豪駒：確實有些問題

樂天桃猿隊昨天在9局上6：2的領先失守，游擊手林承飛的失誤釀禍，本季失誤以兩倍速在推進，總教練曾豪駒坦言今年林承飛狀況較...

MiLB／李灝宇單場狂敲4安 鄧愷威先發3.2局飆9K

美國職棒費城人隊小聯盟高階1A的李灝宇，今天6打數敲出4支安打，包括2支二壘安打，近期手感火燙；巨人隊3A投手鄧愷威則是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦