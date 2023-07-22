中職／昨天不是最好的豪勁 曾總被問到他的高EQ笑了

樂天桃猿隊終結者豪勁昨天救援大爆炸，投0.2局失5分，但全數都非責失分，本季在猿隊「E」不停的情況下，考驗場上投手壓力指數。對於豪勁的場上高EQ，總教練曾豪駒表示，「失誤無法控制，但可以控制的是自己怎麼去解決打者。」

昨天是豪勁轉後援後單場失分最多的一戰，但由於游擊手林承飛的失誤出現，最終所失5分都非責失分，包括林安可敲出的三分砲。

曾豪駒表示，昨天豪勁的狀況看起來也沒那麼穩定，「打了一整年下來，當終結者就是會遇到各種狀況，我相信昨天不是最好的他，但還是相信他會調整好。」對於豪勁的出賽負荷，他強調，都會去了解他的身體狀況，「OK才會讓他準備。」

豪勁昨天在丟掉5分後，退場心情看來完全不受影響，持續與隊友說笑，展現超高EQ，曾豪駒說：「失誤難免會發生，怎麼把後續狀況穩定下來才是重點。」

聽聞昨天另一地賽事富邦悍將隊洋投肯特在隊友的失誤之後情緒爆炸，曾豪駒無奈笑說：「這個我無法評論啦！」曾豪駒表示，或許是因為選手很想幫助球隊拿下勝利，希望把自己工作做好，「就是再溝通就好。」