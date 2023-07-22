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中職／林承飛兩倍速推進失誤數 曾豪駒：確實有些問題

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊游擊手林承飛本季在游擊已經失誤13次。本報資料照片
樂天桃猿隊游擊手林承飛本季在游擊已經失誤13次。本報資料照片

樂天桃猿隊昨天在9局上6：2的領先失守，游擊手林承飛的失誤釀禍，本季失誤以兩倍速在推進，總教練曾豪駒坦言今年林承飛狀況較多，但既然遇到，現在就是透過多練習在比賽中做到最好。

猿隊終結者豪勁昨天在9局上把關4分領先失守，讓危機擴大的關鍵之一在於林承飛的失誤，近一步在兩出局後挨了林安可的三分砲，也讓豪勁最終投0.2局所失5分都非責失分。

林承飛本季在游擊出賽38場、161次守備機會，守備率0.919，13次失誤已經追平生涯單季最慘紀錄，但他在2019年是在游擊83場出賽、323次守備機會發生13失誤，今年只用一半守備機會已達到相同的失誤數。

曾豪駒表示，「阿飛今年守備是有遇到一些問題，可能腳步上、動作上，現在球季進行中，就是想辦法做到最好，就是透過多去練習，讓他在比賽中可以做到最好的感覺。」

林承飛7月已有兩度在第9局臨到比賽結束前的失誤，導致到手的勝利差點生變，曾豪駒表示，「幾局只是巧合，不管第幾局就是要用最好的專注力去做到最好，避免在關鍵時刻出現這些miss。」

林承飛 曾豪駒 樂天桃猿

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