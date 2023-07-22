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慘！羅昂食指骨折脫離戰線 林岳平盼新洋投8月到位

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導

統一獅隊今天出現重大傷兵，洋投羅昂昨天第5局接球導致右手食指輕微拉扯性骨折，今天已下二軍，恢復期尚未明朗，總教練林岳平，「需要一點時間，8月會比較『有趣』。」好消息是新洋投已有方向，希望8月可以到位。

羅昂昨天對樂天桃猿隊先發5局失4分，第5局時用手接球，導致傷情出現，昨天下來時只覺得痛痛的，後續確認輕微拉扯性骨折。

林岳平表示，「食指是加壓的位置，對投手會比較傷。」目前還不確定會休多久，預計在下周一去檢查後會有較明確的答案，今天他的空缺先生上方建德。

羅昂原定參與的明星賽事及戰技挑戰賽都確定退出，問題更大在於獅隊已經只剩3人的洋投陣容，再減1變2人。林岳平說：「本土投手要加油」，至於新洋投，他希望8月可以加入戰線。

林岳平 樂天桃猿 明星賽

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