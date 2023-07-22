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帶傘沒？對流發展旺 5縣市大雨特報、注意雷擊強風

MiLB／李灝宇單場狂敲4安 鄧愷威先發3.2局飆9K

中央社／ 台北22日電
李灝宇今日單場4安。圖／取自Phillies Player Development推特
李灝宇今日單場4安。圖／取自Phillies Player Development推特

美國職棒費城人隊小聯盟高階1A的李灝宇，今天6打數敲出4支安打，包括2支二壘安打，近期手感火燙；巨人隊3A投手鄧愷威則是先發投3.2局失掉2分，不過飆出9次三振。

費城人隊高階1A今天與白襪隊高階1A交手的賽事，李灝宇先發擔任開路先鋒、守三壘，1局上就敲出二壘安打，之後靠著隊友敲安打回本壘得分；2局上遭到三振，不過3局上敲出一壘安打，5局上再敲一壘安打，且最後跑回1分。

李灝宇在6局上三壘有人時，敲出左半邊二壘安打，帶有1分打點；最後9局上吞下三振。總計李灝宇此役6打數敲出4支安打，包辦1打點、2得分，已經連8場出賽有安打演出，本季目前在高階1A出賽57場，打擊率2成76。最終費城人隊高階1A以9比5獲勝。

旅美投手鄧愷威。 聯合報系資料照
旅美投手鄧愷威。 聯合報系資料照

小聯盟3A層級的賽事，舊金山巨人隊3A的鄧愷威今天擔任先發投手，對戰西雅圖水手隊3A，雖然1局上首打席就出現保送，不過接下來投出三振，再連解決2名打者；2局上雖然3個出局數都是三振拿下，但投出1次保送，被敲3支安打，失掉2分。

鄧愷威在3局上回穩，連飆出3次三振，演出3上3下；4局上雖然也飆出2次三振，不過出現四壞球保送及觸身球，在2出局時退場。總計鄧愷威先發投3.2局，被敲出3支安打，出現4次四死球，失掉2分，不過飆出9次三振，目前防禦率2.92。

鄧愷威 費城人

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