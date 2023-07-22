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中職／不只完成買斷 雄鷹：已與林子偉談妥加盟合約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2023年中華職棒新人選秀會，手握狀元籤的台鋼雄鷹隊選進旅美好手林子偉。記者黃仲裕／攝影
2023年中華職棒新人選秀會，手握狀元籤的台鋼雄鷹隊選進旅美好手林子偉。記者黃仲裕／攝影

台鋼雄鷹隊史第二支狀元籤，今年選進大聯盟級好手林子偉，他所效力的獨立聯盟長島鴨隊今天正式宣布，雄鷹隊已經買斷他的合約；雄鷹球團隨後證實此事，且近一步指出雙方已經談妥加盟合約，只待細節仍須等他回國討論。

林子偉投入中職選秀，由雄鷹隊的狀元籤挑選，已在今天確認完成合約買斷。長島鴨隊總經理普法夫（Michael Pfaff）感謝林子偉這段時間的貢獻，「子偉在攻守兩端都持續幫助我們，恭喜他得到這次機會，祝福他在台灣順利延續自己的生涯。」

雄鷹隨後也證實已經完成買斷程序，且雙方已經談妥加盟合約，「針對加盟合約，雙方已經談妥。不過因為子偉待在美國生活長達10年以上的時間，整理好私人事務需要花一點時間。與球團之間還有部分細節內容，待子偉回國後再進行討論，屆時再一併對外公布。」

林子偉 中職選秀 台鋼雄鷹

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