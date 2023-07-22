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中職／雄鷹正式完成合約買斷 長島鴨「thank you」林子偉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林子偉是今年選秀狀元。圖／中央社 中央社
林子偉是今年選秀狀元。圖／中央社 中央社

台鋼雄鷹隊史第二支狀元籤，今年選進大聯盟級好手林子偉，他所效力的獨立聯盟長島鴨隊今天正式宣布，雄鷹隊已經買斷他的合約。

林子偉今年於長島鴨打拚，出賽44場，以2成70打擊率敲出41支安打，包括7支全壘打、4支三壘打、6支二壘打，貢獻23分打點，一度連續16場上壘。

林子偉投入中職選秀，由雄鷹的狀元籤挑選，已在今天確認完成合約買斷。長島鴨隊總經理普法夫（Michael Pfaff）感謝林子偉這段時間的貢獻，「子偉在攻守兩端都持續幫助我們，恭喜他得到這次機會，祝福他在台灣順利延續自己的生涯。」

長島鴨的新聞稿中提到，這是今年陣中第5位被大聯盟或國外職業球隊買斷合約的球員，前4人包括3人轉戰美職體系，以及投效富邦悍將隊的伍茲（Stephen Woods Jr.）。

林子偉 中職選秀 大聯盟

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