中職／雄鷹正式完成合約買斷 長島鴨「thank you」林子偉

台鋼雄鷹隊史第二支狀元籤，今年選進大聯盟級好手林子偉，他所效力的獨立聯盟長島鴨隊今天正式宣布，雄鷹隊已經買斷他的合約。

林子偉今年於長島鴨打拚，出賽44場，以2成70打擊率敲出41支安打，包括7支全壘打、4支三壘打、6支二壘打，貢獻23分打點，一度連續16場上壘。

林子偉投入中職選秀，由雄鷹的狀元籤挑選，已在今天確認完成合約買斷。長島鴨隊總經理普法夫（Michael Pfaff）感謝林子偉這段時間的貢獻，「子偉在攻守兩端都持續幫助我們，恭喜他得到這次機會，祝福他在台灣順利延續自己的生涯。」

長島鴨的新聞稿中提到，這是今年陣中第5位被大聯盟或國外職業球隊買斷合約的球員，前4人包括3人轉戰美職體系，以及投效富邦悍將隊的伍茲（Stephen Woods Jr.）。