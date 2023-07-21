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中職／飆9K喊酷 布里悍去了一趟時光屋「像2021年的自己」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊洋投布里悍。記者余承翰／攝影
味全龍隊洋投布里悍。記者余承翰／攝影

味全龍隊洋投布里悍經歷左腳掌骨裂後光速回到球場，這段時間也讓他的投球獲得再次充電的機會，今天對富邦悍將隊先發5局失2分，送出生涯單場新高的9次三振，讓他聽聞後也直呼：「酷喔！」龍隊終場以4：3擊敗悍將。

布里悍5月初在花蓮的出賽後，就因左腳掌骨裂缺陣至今，他的復健態度一直相當積極，讓總教練葉君璋滿是讚許，原訂昨天在新莊球場之戰復出，因雨延後一天，先發5局被敲7安打、失2分，雖然開局動盪，但越投越穩，最終9K突破過去單場最多的8K。

布里悍指出，「前兩局球種沒那麼犀利，內角伸卡一直被打軟弱安打，決定把好球帶再拓寬一點，進攻各個角度。」

這一戰對他而言是很大的鼓舞，布里悍說：「很不可思議能這麼快回到球場上，等了這場比賽很久，當初預估是4到6個月，感謝在復健一路上幫助自己的人。」他回憶當時聽到預估復健期時，其實一片茫然，「有點不確定之後會是什麼狀況，心裡其實很煎熬。」

他也笑說，其實自己昨天真的很興奮，期待要回到球場上，那場雨幫助自己冷靜一點來面對今天的比賽。

賽後得知9K破個人紀錄，布里悍直喊酷，「我的各個球種都比之前更犀利，很像回到2021年的球威，這兩個禮拜做了滿多調整，讓自己有更好的發揮。」

味全龍隊洋投布里悍。記者余承翰／攝影
味全龍隊洋投布里悍。記者余承翰／攝影

布里悍 富邦悍將

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