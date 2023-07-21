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中職／布里悍一回歸就賞悍將5局9K 拿莫．伊漾4安相挺
味全龍隊洋投布里悍傷癒復出首戰，投出開低走高的曲線，最終先發5局失2分，飆出中職生涯單場新高的9次三振，拿莫．伊漾敲出4安打，包括1發陽春砲，幫助龍隊以4：3擊敗富邦悍將隊。
布里悍前一場登板已是5月5日，隨後因左腳掌骨裂休兵，以光速復元歸隊，今天面對悍將雖幾度遭遇危機，但成功控制失血，僅在2局下因3安打串聯掉分，最終以97球先發5局，被敲7安打、失2分，送出9K，突破過去單場最多的8K。
悍將肯特則是越投越浮躁，他在前4局未失分，第5局被敲4安打，加上二壘手葉子霆的失誤，龍隊攻下3分逆轉戰局。該局兩次本壘攻防戰，龍隊跑者原先都被判決出局，劉基鴻回本壘的判決經過挑戰後改判，吉力吉撈．鞏冠也很接近的play，因龍隊兩次挑戰已經用完（皆改判），且未到8局後，無法再啟用重播輔助判決。
肯特最終投5局被敲7安打、失3分（責失1分），在用球數78球時被換下場，龍隊帶著3：2領先進入比賽後半。
拿莫．伊漾此役4打數敲出4安打、5打席全上壘，第7局的陽春砲幫助龍隊擴大優勢，申皓瑋則在9局下敲出陽春砲，悍將以1分之差落敗。
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