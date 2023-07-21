中職／曾以為500場到得了 王躍霖達陣300場盼每顆球都不後悔

味全龍隊投手王躍霖今天的登板，達陣生涯第300場出賽，過去是一年出賽最多破60場的主力後援，他不諱言曾覺得自己生涯能挑戰500場出賽，現在這只是個放在心裡的標竿，更深的體悟是，自己能控制的只有每個「當下」。

王躍霖賽前累積299場出賽，今天在布里悍先發5局失2分後，擔任首位後援投手登板，面對3人次取得2個出局數，保送申皓瑋後，龍隊換上羅華韋接手，王躍霖最終以0.2局無失分收工，完成生涯第300場出賽。

王躍霖生涯有3季出賽在45場以上，但前兩年都在一軍出賽不滿20場，影響場次累積速度。談到此際達陣300場出賽，對選手生涯的跌宕起伏感受更深，「如果在樂天的那段期間，都有丟好、都有穩定出賽，應該可以更快達到。」

運動員生涯沒有什麼是一定，王躍霖已有體悟，「無法控制未來每一天在哪個角色，甚至哪支球隊，像我半年前，還在對面那一隊（富邦悍將隊），你可以決定的只有每個當下，看重每一場出賽，上場就放手一博，不要帶著後悔去投每顆球。」

王躍霖坦言，以前幾年在猿隊的出賽，自己心中的目標也是希望邁向象徵後援投手重大里程碑的500場出賽，但現在感受到職棒環境越來越年輕化，已經不敢想，「現在要打到34、35歲就很緊繃了，所以我很佩服鏞基、國慶、智勝，這些還在職棒場上的大賢拜。」