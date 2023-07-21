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中職／火熱的5局！肯特氣噗噗退場 葉總也為挑戰燒光不爽

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊第5局兩度本壘攻防戰被判出局，1次提出挑戰改判，1次因兩次已經用完無法挑戰，總教練葉君璋相當不滿。記者余承翰／攝影
味全龍隊第5局兩度本壘攻防戰被判出局，1次提出挑戰改判，1次因兩次已經用完無法挑戰，總教練葉君璋相當不滿。記者余承翰／攝影

味全龍隊洋投布里悍傷癒復出首戰，投出開低走高的曲線，最終先發5局失2分，飆出中職生涯單場新高的9次三振，富邦悍將隊肯特則是越投越躁，最終也是5局退場，僅用78球。

兩軍今天在新莊過招，布里悍雖然幾度遭遇危機，但成功控制失血，僅在2局下因悍將3安打串聯掉分，最終以97球先發5局，被敲7安打、失2分，送出9K，突破過去單場最多的8K。

肯特前4局未失分，第5局遭龍隊敲出4安打，加上二壘手葉子霆的失誤，龍隊單局攻下3分逆轉戰局，其中兩次本壘攻防戰原先都被判決出局，劉基鴻回本壘的判決經過挑戰後改判，吉力吉撈．鞏冠也很接近的play，因龍隊兩次挑戰已經用完（皆改判），且未到8局後，無法再啟用重播輔助判決，龍隊教練團也一度動怒上場爭論。

肯特最終投5局被敲7安打、失3分（責失1分），在用球數78球時被換下場，龍隊帶著3：2領先進入比賽後半，兩隊都在6局進入牛棚決勝。

味全龍隊第5局兩度本壘攻防戰被判出局，1次提出挑戰改判，1次因兩次已經用完無法挑戰，總教練葉君璋相當不滿。記者余承翰／攝影
味全龍隊第5局兩度本壘攻防戰被判出局，1次提出挑戰改判，1次因兩次已經用完無法挑戰，總教練葉君璋相當不滿。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投肯特。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投肯特。記者余承翰／攝影

布里悍 牛棚

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