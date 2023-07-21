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中職／陳傑憲辭退速球王 還是會幫林安可餵球

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊陳傑憲辭退明星賽野手速球王任務。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊陳傑憲辭退明星賽野手速球王任務。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊陳傑憲決定辭退明星賽野手速球王的挑戰，但幫隊友林安可的餵球任務不變，陳傑憲表示，只是肩膀有些緊繃，導致自己心理上有些疑慮，決定不去催球速，「野手要做的都很正常啦。」

「我想了一個禮拜。」陳傑憲表示，收到聯盟邀請當下身體狀態很好，所以很快答應，但因為近期疲勞累積，導致肩膀比較沒那麼順，「也問過（胡）金龍賢拜，他是說如果有疑慮，那就不要參加。」

考量到還要照顧球隊戰績，陳傑憲也決定向聯盟表達婉拒的想法，「明星賽是很難得的機會，能夠提供球迷娛樂，自己也想把握，試試看能不能突破上次的球速，但如果比下去受傷，反而造成球隊困擾。

雖然肩膀緊繃，但陳傑憲表示，作為野手要比賽是沒有問題，因此明星賽其他項目還是會參加，「只不過投球這是我領域外的事情，比較有些風險。」

除了原本的野手速球王，陳傑憲也是明星隊外野手，另外還要幫忙參加全壘打大賽的林安可餵球，陳傑憲笑說，上一次餵球是2016年還在業餘的時候了，也不懂林安可為何選中自己，「可能看我投得準吧。」

陳傑憲某天突然接到林安可來電，要他幫忙一件事，陳傑憲還不知道內容就先說好，就這樣成為餵球投手，陳傑憲笑說：「我們是志在參加。」林安可也說，選擇陳傑憲是因為明星賽，「想讓大家看到一些比較少看到的，好玩就好，拚不贏別人啦。」

陳傑憲 明星賽 林安可

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