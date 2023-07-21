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中職／宋嘉翔首個賽季學調整 看自己登上小巨蛋很意外

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊捕手宋嘉翔昨天一發全壘打，打破連11打數無安打低潮，生涯第一個職棒球季打擊難免起伏，但他修正得快，也期待下周明星賽與好手交鋒，看到自己的影像出現在小巨蛋外牆上，「之前沒有過的體驗」。

作為去年季中選秀猿隊第一指名，宋嘉翔展現出即戰力身手，今年開季就在一軍連續出賽，不過後續出賽不固定影響節奏，找不到穩定打擊狀態，在6月初下放二軍調整。

宋嘉翔表示，第一個球季，比較不確定自己的體能能不能應付，後來下二軍自己身體上有些疲勞，加上當時比賽中有流鼻血，就把體能、重量訓練做得更好。

6月15日回歸後，宋嘉翔找回穩定感覺，一度連6場敲安，只不過上半季最後一場跟下半季前兩場又陷入安打乾旱期，宋嘉翔不著急，「其實打出去的內容都不差，只是進手套，每個打席就專注，不過是代打、先發都好好準備，不去想太多。」

今年中職明星賽宋嘉翔以亞冠賽中華隊身分參加，「能夠跟最好的選手比賽，這是我的榮幸。」而他也參與宣傳影片拍攝，與統一獅古林睿煬、味全龍劉基鴻、中信兄弟宋晟睿、富邦悍將戴培峰合作的影片，首度登上「台北小巨蛋天幕」，宋嘉翔表示：「有人拍下來傳給我看，很意外也很開心，之前沒有過的體驗。」

宋嘉翔 明星賽

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