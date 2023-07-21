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中職／鄭浩均風格強烈 蔣少宏：以前「悶騷」現在放開燒

中央社／ 新北21日電
中職中信兄弟隊鄭浩均（圖）個人風格強烈，拍照喜歡比出Rocker的手勢，味全龍隊捕手蔣少宏與他是高中學長、學弟，他形容鄭浩均：「以前是悶燒、現在是放開燒」。圖為鄭浩均20日出賽畫面。（中信兄弟提供）
中職中信兄弟隊鄭浩均（圖）個人風格強烈，拍照喜歡比出Rocker的手勢，味全龍隊捕手蔣少宏與他是高中學長、學弟，他形容鄭浩均：「以前是悶燒、現在是放開燒」。圖為鄭浩均20日出賽畫面。（中信兄弟提供）

中職味全龍隊捕手蔣少宏與中信兄弟投手鄭浩均是學長、學弟，兩人交情好見面就抱抱；鄭浩均十分有個人風格，蔣少宏形容說，他以前是「悶騷」，「現在是放開燒」。

中職中信兄弟隊投手鄭浩均今年球季一軍先發出賽投出不錯表現，目前為止本季一軍戰績5勝3敗、防禦率3.12，是聯盟目前為止本季唯一5勝本土投手。

龍隊捕手蔣少宏是兄弟投手鄭浩均桃園農工（北科附工前身）大一屆的學長，兩人是熟悉的投捕搭擋、也有好交情，蔣少宏表示兩人見面都會抱一下，「我很喜歡咬他，咬肩膀、手等部位，他的肉很好咬。」

兩人目前還沒有在中職一軍投打對決過，蔣少宏表示，鄭浩均球威不錯、投球尾勁很好，但也不忘虧一下鄭浩均，從高中開始就很喜歡開「小劇場」，常常都先把打者送上壘、才又自己化解危機。

鄭浩均個人風格強烈，拍照喜歡比出Rocker的手勢，蔣少宏則不意外表示，他一直是這種個性，學生時期隊友叫他本名，鄭浩均會說：「叫我美美」，也笑說鄭浩均可能以前是「悶騷」，現在比較放開來燒。

鄭浩均 蔣少宏 中職

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