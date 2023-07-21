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中職／龍隊邱辰本季首度上一軍排入先發 功課是「穩定」

中央社／ 新北21日電
中職味全龍隊21日宣布球員異動，野手邱辰（圖）本季首度升上一軍就排入先發，邱辰特別感謝二軍打擊教練高須洋介協助調整，他表示教練會針對每個人給不同的建議與專屬訓練方向，而自己今年的功課是「穩定」。（味全龍隊提供）
中職味全龍隊21日宣布球員異動，野手邱辰（圖）本季首度升上一軍就排入先發，邱辰特別感謝二軍打擊教練高須洋介協助調整，他表示教練會針對每個人給不同的建議與專屬訓練方向，而自己今年的功課是「穩定」。（味全龍隊提供）

中職味全龍隊今天有球員異動，野手邱辰本季首度升上一軍就排入先發，邱辰特別感謝二軍打擊教練高須洋介協助調整，表示教練會針對每個人給不同的建議，自己今年的功課是「穩定」。

中職味全龍隊今天有球員異動，今天先發投手布里悍上一軍、郭郁政下二軍，龍隊昨天就將野手曾陶鎔、捕手林辰勳下二軍，今天則拉上捕手劉時豪、外野手邱辰；總教練葉君璋表示，曾陶鎔主要是腿部有點拉傷，加上邱辰近期二軍狀況不錯，所以選擇異動。

邱辰本季二軍目前為止總計29場出賽，共83打數敲出26支安打，打擊率3成13，他表示二軍受到雨勢影響，其實也約一週沒有比賽，期間還是有持續維持練習。

邱辰感謝二軍打擊教練高須洋介協助調整，他提到教練會針對每個人的問題給不同的建議、專屬的訓練方向和功課，今年自己的功課是「穩定」。

邱辰提到，去年剛開季時狀況不錯，後來有點找不到感覺下二軍調整，今年剛開季狀況沒有這麼好，感謝教練團協助調整，心態上也有轉變，不會一直去想什麼時候可以上一軍，把該做的功課做好，狀況好教練團看到、自然就有機會上一軍。今天與富邦悍將隊比賽邱辰先發打7棒、守左外野。

邱辰的弟弟邱郡今年也有參加中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，邱辰表示，邱郡一直都很有自己的想法，在選前也已經做好心理準備，加上才大三、還有機會，希望他先享受大學生活，拚看看成棒國手資歷，也可以看看不同的世界。

中職選秀 曾陶鎔 味全龍

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