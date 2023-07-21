中職／林安可、林子豪歸隊即先發 胡金龍熄火調整一下

統一獅隊戰力回歸，外野手林安可、三壘手林子豪重返一軍，立刻排上先發正常攻守，順勢讓39歲老將胡金龍下放二軍調整，林安可表示，目前身體一切正常。

林安可在6月25日因背部輕微拉傷，未再安排出賽，而林子豪前次出賽是6月29日，之後因手腕不適下二軍，兩人日前已在二軍出賽，打擊狀況都不錯。

獅隊今天做出三上三下調整，林子豪、林安可、羅昂升一軍，胡金龍、張偉聖、姚杰宏降二軍，羅昂是今天先發投手，林安可先發右外野、林子豪先發守三壘。

林安可表示，目前身體都很健康，賽前練習也都沒有問題，上半季雖然封王戰沒有辦法上場，「確實有點可惜，但沒關係，還有機會。」

胡金龍本季首次降二軍，總教練林岳平表示，明星賽前球隊剩5場比賽，有空間讓胡金龍到二軍調整，近期打擊上沒那麼穩定，原本寄望季中休息可以調整回來，但看起來還沒恢復。

胡金龍是上半季獅隊封王的重要戰力，打擊率2成68，有2轟、21分打點，不過最近7場出賽沒有敲安，前一次敲安是6月24日。