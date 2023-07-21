中職／陳俊秀生涯首度先發一棒 曾總看中本壘板紀律

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導

樂天桃猿隊今天面對統一獅隊出奇兵，因應林立休兵，讓陳俊秀扛起第一棒，也是陳俊秀生涯第一次先發第一棒，即使近期打擊狀況不佳，但總教練曾豪駒表示：「我看中的是本壘板紀律。」

林立昨天只打3打席就因腰部有些不適退場，今天安排他休息一天，空出的開路先鋒位置由陳俊秀接手出乎意料，陳俊秀最近10打數沒有敲安，打擊率下探到1成52。

曾豪駒解釋打線如此調整的原因，陳俊秀本季打擊率確實不高，「但我要看的不是打擊率，而是本壘板紀律，他還是有3成多上壘率，希望他今天也能夠發揮高上壘率。」

陳俊秀今年出賽19場敲出7支安打，但選到13次四壞保送，上壘率是3成49，曾豪駒也表示，陳俊秀雖然打擊帳面數據不理想，但擊球延伸的感覺都還不錯，因此還不需要太過擔心。

陳俊秀 曾豪駒 林立

延伸閱讀

中職／由規二軍初先發5局無失分勝投 上一軍還沒時間表

中職／陳晨威板凳待命調整 曾總：本季表現起伏大

中職／由規二軍5局無失分 桃猿洋將滿額暫無升遷計畫

中職／鉤狀骨動刀必經後遺症 陳俊秀5局退場因痠痠的

相關新聞

中職／指導韓哥開球 伍茲分享合照親友入戲驚呼「還活著！」

富邦悍將隊新洋投伍茲昨天在二軍初登板，尚未在一軍「開箱」，已先留下一段難忘回憶，前天指導好萊塢巨星、「韓哥」姜成鎬開球，...

中職／葉總認證布里悍的認真 回歸首戰配備最熟悉的人

味全龍隊洋投布里悍因左腳骨裂在上半季中途脫離戰線，傷癒復出首戰，因雨延後一天在今天登場。他透過IG貼出影片回顧復健心境，...

中職／陳俊秀生涯首度先發一棒 曾總看中本壘板紀律

樂天桃猿隊今天面對統一獅隊出奇兵，因應林立休兵，讓陳俊秀扛起第一棒，也是陳俊秀生涯第一次先發第一棒，即使近期打擊狀況不佳...

中職／王維中接小孩初體驗 王躍霖曝阿堡眼中的「寶貝叔叔」

王躍霖、王維中兄弟檔在味全龍隊當隊友後，最開心的人之一是王躍霖的兒子阿堡，可以看到叔叔的機會變多。阿堡有多喜歡維中叔叔？...

中職／日本大叔徒手接球慘破相「追球妹」協助治療網讚爆

中華職棒20日在台中進行中信兄弟與樂天桃猿的比賽，比賽進行至五局下，兄弟「小可愛」江坤宇轟出本季個人首轟，帶有兩分打點，全場歡呼，不過，後續一名場邊球迷為了搶接這顆全壘打球，居然徒手去接，結果球沒接到

中職／鄭浩均成為首位5勝土投 江坤宇、許基宏首轟出爐

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，先發投手鄭浩均投7局失兩分，以優質內容奪下本季第5勝，兄弟終場6：4獲勝，中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦