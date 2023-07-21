中職／陳俊秀生涯首度先發一棒 曾總看中本壘板紀律

樂天桃猿隊今天面對統一獅隊出奇兵，因應林立休兵，讓陳俊秀扛起第一棒，也是陳俊秀生涯第一次先發第一棒，即使近期打擊狀況不佳，但總教練曾豪駒表示：「我看中的是本壘板紀律。」

林立昨天只打3打席就因腰部有些不適退場，今天安排他休息一天，空出的開路先鋒位置由陳俊秀接手出乎意料，陳俊秀最近10打數沒有敲安，打擊率下探到1成52。

曾豪駒解釋打線如此調整的原因，陳俊秀本季打擊率確實不高，「但我要看的不是打擊率，而是本壘板紀律，他還是有3成多上壘率，希望他今天也能夠發揮高上壘率。」

陳俊秀今年出賽19場敲出7支安打，但選到13次四壞保送，上壘率是3成49，曾豪駒也表示，陳俊秀雖然打擊帳面數據不理想，但擊球延伸的感覺都還不錯，因此還不需要太過擔心。