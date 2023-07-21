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中職／王維中接小孩初體驗 王躍霖曝阿堡眼中的「寶貝叔叔」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王維中。 王維中臉書
王維中。 王維中臉書

王躍霖、王維中兄弟檔在味全龍隊當隊友後，最開心的人之一是王躍霖的兒子阿堡，可以看到叔叔的機會變多。阿堡有多喜歡維中叔叔？王躍霖笑說：「我兒子都叫他『寶貝叔叔』」。

王維中近日貼出和王躍霖一起去幼稚園接阿堡的影片，內容萌翻，阿堡原先握住爸爸的手，小眼神飄啊飄的看到叔叔也來了後，馬上掙脫爸爸的手，揮舞雙手奔向王維中的懷裡，讓王維中自己都直呼可愛。

王躍霖夫妻倆日前剛迎接女兒誕生，太太還在月子中心，王躍霖當天練完球後原本就要到桃園接小孩，王維中也正好要到桃園牽車，兩兄弟因此同行。王躍霖原本要自己下車接小孩，「我們快到幼兒園時，他看到很多家長，覺得很酷，也想體驗一下接小孩的感覺，想看自己姪子從學校出來的樣子。」

2位大男孩和1位小男孩隨後開始3個男人的約會，先去outlet逛街後再一起去吃燒肉，王維中持續為「寶貝叔叔」的形象加值分數。

王躍霖透露，當天他們去看兒童墨鏡，喜歡藍色的阿堡指定要藍色墨鏡，但兩人覺得另一款更好看，最後兩副都買，當然都是阿堡最喜歡的叔叔買單。

王躍霖笑說：「我們後來去吃燒烤，他也是要求要和叔叔一起坐。」阿堡究竟為何那麼喜歡叔叔？他說：「他從小衣服、鞋子，都是維中給的比較多，我們也都有跟他說是叔叔送的，久而久之，他也覺得叔叔對自己很好，自然而然開始叫他寶貝叔叔。」

王躍霖 王維中 味全龍

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