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中職／指導韓哥開球 伍茲分享合照親友入戲驚呼「還活著！」
富邦悍將隊新洋投伍茲昨天在二軍初登板，尚未在一軍「開箱」，已先留下一段難忘回憶，前天指導好萊塢巨星、「韓哥」姜成鎬開球，拍了合照傳回給親朋好友，能在台灣近距離接觸大明星，好友們紛紛喊酷，還有人很入戲，一看到照片就回應「他還活著！」
伍茲昨天在二軍對統一獅隊二軍先發，5局共用90球，被敲7安打、無失分，送出5次三振，最快球速155公里。總教練丘昌榮表示，伍茲感覺球速及大曲的轉速都不錯，「看看下周有沒有機會在一軍出賽，會再評估一下。」
伍茲表示，終於有實戰的感覺很棒，昨天正好在斗六球場出賽，讓他想起經典賽熱身賽碰到味全龍隊的畫面，「有種熟悉的感覺。」
昨天的球速、球數看起來都已經準備就緒，伍茲說身體部分感覺都還不錯，但投球策略部分還有需要修正的地方，「有一些球的位置太過追求完美，沒撿的話，在一軍的出賽會造成傷害。」
有趣的是，伍茲已經現在一軍隨隊時留下一項難得經驗，近日在姜成鎬擔任開球嘉賓的賽事賽前，指導他的開球，也閒聊幾句。被問到談話內容，他笑說其實不是太深入的對話，「只是問起從哪裡來？何時開始接觸棒球？」
伍茲表示，在國外就有指導開球嘉賓投球經驗，印象中以前也有碰過好萊塢影星，但已經忘了是誰，只是當時沒有正面對談的經驗，這次可以面對面接觸還是很難。他笑說，自己有看「玩命關頭」的前8集，「第9、10集還沒看，感覺這個系列永遠不會結束。」
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