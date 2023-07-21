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MiLB／沙子宸新人聯盟展K功被看見 IG自曝接到升1A通知

中央社／ 台北21日電
沙子宸升上1A。 圖／啟程國際運動行銷(資料照)
沙子宸升上1A。 圖／啟程國際運動行銷(資料照)

美國職棒奧克蘭運動家隊小聯盟台灣投手沙子宸今年展開旅美生涯，在新人聯盟表現亮眼，尤其三振功力十足，被球隊看見，他今天在個人社群媒體透露，已經接到球隊升1A的通知。

19歲的沙子宸在今年2月與運動家隊簽約，以合約總額37.5萬美金（約新台幣1180萬元）正式加盟，成為社區棒球旅美第1人。沙子宸在4月初赴美展開延長春訓後，6月開始正式在新人聯盟出賽。

沙子宸在新人聯盟三振能力優異，7月14日長中繼投4局，被敲出6支安打，失掉1分，送出5次三振，奪下旅美生涯首勝；最近一場出賽於7月20日，後援登板投3.2局，被敲出2支安打，出現1次保送，飆出8次三振，拿下本季第2勝。

沙子宸的好表現也被球隊看到，今天在個人社群媒體上發布好消息，已經接到球隊的電話，被升上運動家隊1A的史塔克頓港口（Stockton Ports）隊，旅美生涯又更前進一步。沙子宸本季在新人聯盟出賽7場、投24.2局，拿下2勝3敗，防禦率4.01，送出38次奪三振。

沙子宸今天在個人社群媒體透露，已經接到球隊升1A的通知。 截圖自沙子宸IG限動
沙子宸今天在個人社群媒體透露，已經接到球隊升1A的通知。 截圖自沙子宸IG限動

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