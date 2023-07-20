中職／要球不要命！大叔徒手接球慘破相 網：只注意追球妹妹

中華職棒今天在台中進行中信兄弟與樂天桃猿的比賽，比賽進行至五局下，兄弟「小可愛」江坤宇轟出本季個人首轟，帶有兩分打點，全場歡呼，不過，後續一名場邊球迷為了搶接這顆全壘打球，居然徒手去接，結果球沒接到，還被打中臉部，鼻樑出血被工作人員包紮送醫，中華職棒再次告誡球迷，「請大家告訴大家，千萬不要徒手接球」。

為此，網友也紛紛留言，「用手接，骨折機率也不小，球一顆沒多少」、「不戴手套還想接球，這真的膽子太大。」、「空手接球真的很危險，接到手指也很容易受傷。」、「不要亂耍帥，這可不能開玩笑啊！」

然而有一位網友留言說，「對不起，我只注意到觀眾席最後一排那個追球的妹妹。」原來網友發視影片這一幕中，是這位徒手接球球迷身後，最後一排的一位女孩子觀眾，專注也想搶這顆球，就在大叔被球砸中臉部之後，多數觀眾都在關注他的傷勢之際，她反而加速想追反彈的球，形成有趣的一幕。