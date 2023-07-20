快訊

好友竟是性騷加害者！隋棠「恐慌症快發作」心痛淚崩

中職／要球不要命！大叔徒手接球慘破相 網：只注意追球妹妹

聯合新聞網／ 綜合報導
一名球迷徒手接全壘打球被砸中臉，後排一位妹妹卻加速去追球，形成有趣一幕。 擷圖自畫面
一名球迷徒手接全壘打球被砸中臉，後排一位妹妹卻加速去追球，形成有趣一幕。 擷圖自畫面

中華職棒今天在台中進行中信兄弟與樂天桃猿的比賽，比賽進行至五局下，兄弟「小可愛」江坤宇轟出本季個人首轟，帶有兩分打點，全場歡呼，不過，後續一名場邊球迷為了搶接這顆全壘打球，居然徒手去接，結果球沒接到，還被打中臉部，鼻樑出血被工作人員包紮送醫，中華職棒再次告誡球迷，「請大家告訴大家，千萬不要徒手接球」。

為此，網友也紛紛留言，「用手接，骨折機率也不小，球一顆沒多少」、「不戴手套還想接球，這真的膽子太大。」、「空手接球真的很危險，接到手指也很容易受傷。」、「不要亂耍帥，這可不能開玩笑啊！」

然而有一位網友留言說，「對不起，我只注意到觀眾席最後一排那個追球的妹妹。」原來網友發視影片這一幕中，是這位徒手接球球迷身後，最後一排的一位女孩子觀眾，專注也想搶這顆球，就在大叔被球砸中臉部之後，多數觀眾都在關注他的傷勢之際，她反而加速想追反彈的球，形成有趣的一幕。

相關新聞

中職／鄭浩均成為首位5勝土投 江坤宇、許基宏首轟出爐

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，先發投手鄭浩均投7局失兩分，以優質內容奪下本季第5勝，兄弟終場6：4獲勝，中...

中職／要球不要命！大叔徒手接球慘破相 網：只注意追球妹妹

中華職棒今天在台中進行中信兄弟與樂天桃猿的比賽，比賽進行至五局下，兄弟「小可愛」江坤宇轟出本季個人首轟，帶有兩分打點，全場歡呼，不過，後續一名場邊球迷為了搶接這顆全壘打球，居然徒手去接，結果球沒接到，

中職／賽前有個人課表 拿莫伊漾追求Contact帶動長打

味全龍隊拿莫．伊漾去年追求長打，敲出單季5轟，今年專注在成為Contact型打者，卻也帶動長打提升，昨天敲出本季第3轟、...

中職／觀察場地溼滑 葉子霆調整打擊拚出4安新高

富邦悍將隊內野手葉子霆昨天4支4，寫下個人單場安打數新高，葉子霆賽前觀察場地溼滑，決定以扎實擊球發揮腳程特色才成功敲安，...

中職／輔助角色提升 王勝偉怕學弟內向主動出擊

富邦悍將隊今年游擊防區動用6人看守，以王勝偉、劉俊豪、池恩齊為主，王勝偉增加輔助功能，在年輕球員不穩時要挺身而出，但或許...

中職／悍將唯二捕手都中流感 戴培峰差點扛先發

富邦悍將隊流感「中獎」名單又有新增，總教練丘昌榮表示，戴培峰、姚冠瑋今天都到醫院打點滴，但兩人是一軍唯二捕手，今天先發任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦