中職／賽前有個人課表 拿莫伊漾追求Contact帶動長打

味全龍隊拿莫．伊漾去年追求長打，敲出單季5轟，今年專注在成為Contact型打者，卻也帶動長打提升，昨天敲出本季第3轟、3安2打點，在第二棒成功串連攻勢。

拿莫．伊漾開季打擊不太穩定，直到進入6月後才開始增溫，目前打擊率2成40、長打率0.349都優於去年成績，拿莫表示：「一直都有在調整，有越來越好的趨勢，主要是如何穩定保持。」

每天賽前練習前，拿莫有一套自己的課表，打擊方面有總教練葉君璋、首席教練張建銘幫忙，守備則是內野教練劉榮華、陳志偉協助，拿莫說：「不算是加練，是讓我能夠提前知道身體感受，攻守兩端都是。」

打擊三圍中，拿莫的上壘率更是從去年的2成74到今年變3成29，三振率差不多，但才半季多一些已經選到16次四壞球，比去年整季還多。