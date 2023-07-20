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中職／觀察場地溼滑 葉子霆調整打擊拚出4安新高

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊葉子霆。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊葉子霆。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊內野手葉子霆昨天4支4，寫下個人單場安打數新高，葉子霆賽前觀察場地溼滑，決定以扎實擊球發揮腳程特色才成功敲安，但更希望避免過去大起大落的毛病，無論打擊、守備都跟學長學習穩定度。

悍將隊近期不少內野手因流感掛病號，葉子霆昨天頂上一軍空缺先發第9棒、二壘手，立刻用球棒表現自己，4支安打敲回1打點、2得分，還有2次盜壘成功。

總教練丘昌榮表示，年輕球員陸陸續續有機會表現，葉子霆去年在一、二軍上上下下，每次上來都是新的機會，如果持續有好表現，就有機會把位置留下來給自己。

昨天賽前新莊棒球場有短暫雨勢，葉子霆觀察球場溼滑可能影響對手守備，「昨天比較注重確實擊球，讓球有效攻擊，比較容易穿越，加上自己腳程快，滾地球就有機會上壘。」

過去未能穩定卡位一軍，葉子霆也期許自己能突破大起大落的狀況，做好戰術執行，幫助球隊拿下勝利，就算沒有上場，也能在場邊觀察學長，知道遇到狀況該如何應變，「全部都會關注，因為自己定位在工具人。」

丘昌榮 富邦悍將

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