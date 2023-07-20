中職／輔助角色提升 王勝偉怕學弟內向主動出擊

富邦悍將隊今年游擊防區動用6人看守，以王勝偉、劉俊豪、池恩齊為主，王勝偉增加輔助功能，在年輕球員不穩時要挺身而出，但或許太打成一片，偶而展現威嚴時，王勝偉笑說：「對他們好像沒什麼威脅性。」

今年中職五隊裡，悍將隊動用的游擊守備成員最多，樂天桃猿、味全龍隊各4人，中信兄弟、統一獅3人，後兩隊由江坤宇、林靖凱為主，猿、龍兩人分攤，悍將隊三足鼎立較少見。

相較過去穩定主守游擊，39歲的王勝偉也坦言，能夠出賽當然最好，但如今若要防守一整季，對自己會是一個考驗，隊上劉俊豪、池恩齊以及葉子霆的內野守備也都有越來越好的趨勢。

悍將隊希望王勝偉能夠在年輕球員不穩時，扮演穩定軍心的角色，總教練丘昌榮表示，王勝偉是一名成熟的球員，年輕選手遇到失誤，或甚至投手有狀況時，他都能適時在場上告知狀況，「這是年輕球員做不到的，就算資深球員也很少見。」

王勝偉笑說，自己會以比較歡樂的方式，去主動接近這些年輕人，「他們全部都很內向，可能想法比較多，我就是讓他們多個方向去想，他們沒有排斥，對我就是最大的鼓勵，我也有被他們幫助到，可以看到不同方向。」

跟年輕球員交流融洽，王勝偉不時扮演心靈導師給予建議，有次球員看到他與高建三在場上衝突的影片，還問說：「學長你以前這麼凶喔？」王勝偉回答：「你才知道，我已經改很多了。」不過王勝偉也承認，目前要板起臉孔兇學弟，已經沒有威脅性了。

悍將隊上半季得點圈打擊率不理想，下半季目前戰績排名第二有好的開始，王勝偉表示，這幾場看下來，球隊有慢慢朝好的方向，「但對手有可能研究，要去想如何突破。」