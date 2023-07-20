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中職／悍將唯二捕手都中流感 戴培峰差點扛先發

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將捕手戴培峰。記者季相儒／攝影
富邦悍將捕手戴培峰。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊流感「中獎」名單又有新增，總教練丘昌榮表示，戴培峰、姚冠瑋今天都到醫院打點滴，但兩人是一軍唯二捕手，今天先發任務預計要交給戴培峰，不過比賽因雨延期，讓悍將隊得以喘口氣。

近期流感在悍將隊內擴散，昨天內野手劉俊豪、投手岳少華因此下二軍休養，三壘手李宗賢也因流感未會出賽，另外內野手池恩齊、外野手林哲瑄也得到流感，昨天林哲瑄仍照常先發。

今天這份名單再次更新，丘總表示，今天李宗賢、池恩齊歸隊，不過兩人都會在板凳待命，戴培峰、姚冠瑋則是因為發燒，到醫院打點滴治療，今日先發捕手還是交給戴培峰。

只不過丘總受訪後不久，聯盟宣告比賽延期至7月24日周一再戰，悍將隊今天原訂在新莊棒球場對上味全龍隊，因下午的雨勢導致場地狀況不佳，也讓近期被病魔侵襲的悍將可以休兵。

戴培峰 林哲瑄 李宗賢

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