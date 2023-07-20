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中職／首度轉播中信兄弟 LINE TODAY推半季、單場方案

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
LINE TODAY首度與中信兄弟合作，推出今年中華職棒職棒下半季例行賽、季後賽及台灣大賽的中信兄弟主場轉播。圖／LINE TODAY提供
LINE TODAY首度與中信兄弟合作，推出今年中華職棒職棒下半季例行賽、季後賽及台灣大賽的中信兄弟主場轉播。圖／LINE TODAY提供

LINE TODAY首度與中信兄弟隊合作，於「LINE TODAY付費服務」推出今年中華職棒職棒下半季例行賽、季後賽及台灣大賽的中信兄弟主場轉播，半季269元、單場29元，為「百萬象迷」提供更彈性的收視選擇。

LINE TODAY從2017年首次轉播職棒賽事至今，6年來已轉播超過1200場賽事、寫下直播總觀看次數近2.4億次的亮眼佳績，也期盼未來能與中華職棒聯盟及各球團持續有進一步的合作，與中華職棒一起打造更多元的體育生態、拓展新生代的球迷。

為滿足不同觀賽球迷的需求，LINE TODAY在今年職棒下半季開打之際，提供球迷更彈性且方便的選擇，於「LINE TODAY付費服務」推出付費觀賽方案，球迷只要購買支持，即可在收看過程享受跟球迷聊賽況、即時回看功能，除了賽事直播外，還有提供完整回看服務。

即日起，「LINE TODAY付費服務」在試營運期間，以優惠的價格推出「中信兄弟主場」付費轉播方案，只要透過LINE Pay或信用卡付款，即可以269元購得「中信兄弟下半季主場全賽事」盡情享受熱血的棒球賽事，也有單場29元方案可以選購。

LINE TODAY自2017年起開始深耕運動賽事直播，從國際級的NBA美國職籃、到CPBL中華職棒、世界12強世界棒球錦標賽、網球大滿貫等，累積賽事轉播的實力。

面對職棒下半季開打，LINE TODAY也攜手媒體夥伴在「中職專區」提供球迷們最新賽事資訊、戰況深度報導、賽事精華影音與轉播時刻表等資訊。

此外，除了中信兄弟於 LINE TODAY 付費服務平台之外，在本賽季LINE TODAY也會持續為球迷提供富邦悍將、味全龍及統一n獅免費轉播服務，讓球迷即時感受中華職棒熱力。

中信兄弟 中華職棒 棒球

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