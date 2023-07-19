中職／韓哥舉毛巾應援 郭俊麟存失業危機念頭全力投

「韓哥」姜成鎬舉著毛巾應援的一幕，富邦悍將投手郭俊麟看到了，今天臨危授命中繼登板力撐5局，幫助悍將以8：5擊敗味全龍隊，郭俊麟也找回熱情，不希望等到失去才後悔，「上去就是毫無保留。」

悍將今天先發投手江國豪因右手無名指外傷流血，僅投1局就退場，2局上留下的滿壘危機，郭俊麟成功拆彈，一路投到7局上被敲2安才退場，最終5局失4分（3分責失）的表現，拿下本季首勝、中斷跨季6連敗。

郭俊麟登板第2球就投到全場最快的147公里，2局上直球最慢也有145公里，他表示，每場比賽都要準備好自己，一上場就是毫無保留去投，把球速催出來、投準，把直球威力投出來。

「不要等到失去才後悔。」郭俊麟表示，今天帶著不是對手失業就是自己失業的想法，去投每一顆球，也投出今年球季最滿意的一場比賽。

悍將今天邀請好萊塢韓裔美籍男星、「玩命關頭」系列演員姜成鎬到場開球，他賽前收到郭俊麟致贈的手套，比賽中也舉起寫著郭俊麟名字的毛巾加油，郭俊麟剛好在投手丘上調整節奏，回頭看大螢幕就發現。

郭俊麟表示，當初知道姜成鎬要來，就想送他東西，「一般人是跟他要簽名，想說送他東西應該比較少，也擔心過他不收，但他看到馬上拿起來說要合照，感覺沒有距離。」