中職／韓哥舉毛巾應援 郭俊麟存失業危機念頭全力投

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
2局上富邦悍將換上郭俊麟接替投球。記者季相儒／攝影
2局上富邦悍將換上郭俊麟接替投球。記者季相儒／攝影

「韓哥」姜成鎬舉著毛巾應援的一幕，富邦悍將投手郭俊麟看到了，今天臨危授命中繼登板力撐5局，幫助悍將以8：5擊敗味全龍隊，郭俊麟也找回熱情，不希望等到失去才後悔，「上去就是毫無保留。」

悍將今天先發投手江國豪因右手無名指外傷流血，僅投1局就退場，2局上留下的滿壘危機，郭俊麟成功拆彈，一路投到7局上被敲2安才退場，最終5局失4分（3分責失）的表現，拿下本季首勝、中斷跨季6連敗。

郭俊麟登板第2球就投到全場最快的147公里，2局上直球最慢也有145公里，他表示，每場比賽都要準備好自己，一上場就是毫無保留去投，把球速催出來、投準，把直球威力投出來。

「不要等到失去才後悔。」郭俊麟表示，今天帶著不是對手失業就是自己失業的想法，去投每一顆球，也投出今年球季最滿意的一場比賽。

悍將今天邀請好萊塢韓裔美籍男星、「玩命關頭」系列演員姜成鎬到場開球，他賽前收到郭俊麟致贈的手套，比賽中也舉起寫著郭俊麟名字的毛巾加油，郭俊麟剛好在投手丘上調整節奏，回頭看大螢幕就發現。

郭俊麟表示，當初知道姜成鎬要來，就想送他東西，「一般人是跟他要簽名，想說送他東西應該比較少，也擔心過他不收，但他看到馬上拿起來說要合照，感覺沒有距離。」

郭俊麟 富邦悍將

延伸閱讀

圖輯／中職 郭俊麟臨危受命好投獲MVP 助富邦擊退味全

中職／韓哥加持！郭俊麟秀激情力撐5局 悍將隔42天連勝

中職／江國豪球褲濺血手指有外傷 3次觸身球寫本季新高

中職／「韓哥」為富邦悍將開球直呼光榮 曝背號「選8號」原因

相關新聞

中職／「韓哥」親駕玩命關頭10同款跑車進場 開球嚴苛自評1分

好萊塢韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）今天現身新莊棒球場，為富邦悍將隊開出好球，特別的是親自開著「玩命關...

中職／韓哥加持！郭俊麟秀激情力撐5局 悍將隔42天連勝

「韓哥」姜成鎬開球加持，富邦悍將隊郭俊麟展現激情，在隊友傷退後成功踩住煞車，中繼5局失4分為球隊保住勝利機會，以8：5擊...

中職／江國豪球褲濺血手指有外傷 3次觸身球寫本季新高

富邦悍將隊先發投手江國豪今天控球連連失準，單場出現3次觸身球，投到一半球褲出現血漬，緊急退場休息，悍將球團比賽中解釋，江...

中職／徐若熙Live BP球速保密 葉總：怕他想要更快

味全龍隊少年強投徐若熙術後首次實戰投打練習，結果令總教練葉君璋很滿意，但對於球速要好好保密，主要是要瞞著本人，葉總說：「...

中職／布里悍隔76天返一軍正常先發 葉總：不要太興奮

味全龍隊有好消息，上半季因骨裂提前報銷的洋投布里悍明天重返一軍，在新莊棒球場對富邦悍將隊之戰登板，總教練葉君璋坦言復原進...

中職／王勝偉的話點燃拚勁 周佳樂重返一軍打擊率破4成

到二軍調一下，富邦悍將隊外野手周佳樂從6月22日重返一軍後，打擊率破4成，掃除急躁情緒是他進步的主因，但也維持該有的衝勁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦