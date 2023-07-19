圖輯／中職 郭俊麟臨危受命好投獲MVP 助富邦擊退味全

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的味全龍，富邦悍將隊派出江國豪對上味全龍隊的郭郁政。富邦悍將隊先發投手江國豪在第2局上投球時手指流血退場，換上郭俊麟接替投球，主投5局失4分（3分責失分）奪下勝投及獲選單場MVP，味全龍隊先發投手郭郁政主投5局失5分吞下敗投。

1局下富邦悍將隊范國宸擊出1分打點安打；3局下富邦悍將隊王苡丞擊出1分打點二壘安打，范國宸擊出1分打點安打；4局下富邦悍將隊申皓瑋擊出一分打點二壘安打，王勝偉擊出內野滾地球送回三壘跑者；5局上味全龍隊拿莫．伊漾擊出1分打點三壘安打，郭天信擊出外野犧牲高飛球送回三壘跑者；6局下富邦悍將隊葉子霆擊出1分打點安打，王勝偉擊出2分打點安打；7局上味全龍隊李凱威擊出內野滾地球將三壘跑者送回，接著靠投手暴投三壘跑者回本壘得分，拿莫．伊漾擊出陽春全壘打，終場富邦悍將隊以8：5擊敗味全龍隊。 富邦悍將隊郭俊麟在二局上接替投球，主投5局失4分（3分責失分）奪下勝投及獲選單場MVP。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊王勝偉1支安打3分打點。記者季相儒／攝影 7局上味全龍隊拿莫．伊漾擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊葉子霆單場4支安打1分打點。記者季相儒／攝影