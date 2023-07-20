中職／布里悍今返一軍 徐若熙實戰練投

上半季曾經為投手戰力所苦的味全龍隊有好消息，骨裂的洋投布里悍今天重返一軍，「龍之子」徐若熙術後首次實戰投打練習也讓總教練葉君璋按讚，只不過歸期仍須「確定、再確定、再確定」。

布里悍是在5月5日花蓮登板時投到一半，左腳不慎踢到東西骨裂，導致上半季提前報銷，今天將在新莊棒球場對富邦悍將隊之戰登板，將是相隔76天再次重回一軍投手丘，加入鋼龍、錡龍的先發輪值。

布里悍前一場在隊內賽投到5局，葉總說，數據呈現調整不錯，「進度滿快的，對悍將之戰應會讓他正常先發，不要太興奮就好，用球數大概80、90球左右。」

少年強投徐若熙去年因手肘受傷整季報銷，並在7月進行手肘韌帶置換手術，昨天實戰投打練習為了適應球場視野，結果令葉總很滿意，但不急著安排出賽時間，必須反覆確認才能決定重回賽場的時程。

徐若熙若一切順利，照日前估計會在8月回到球場，初期設定先從中繼出發。

對於徐若熙的球速等數據，葉君璋決定好好保密，「球隊這邊有測速，但沒有跟他本人說，不可以讓他知道，怕他想要更快。」