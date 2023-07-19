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中職／江國豪球褲濺血手指有外傷 3次觸身球寫本季新高

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手江國豪今天單場出現3次觸身球，2局上投到一半球褲出現血漬，緊急退場休息。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江國豪今天單場出現3次觸身球，2局上投到一半球褲出現血漬，緊急退場休息。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊先發投手江國豪今天控球連連失準，單場出現3次觸身球，投到一半球褲出現血漬，緊急退場休息，悍將球團比賽中解釋，江國豪是右手無名指出現外傷而退場。

悍將今天面對味全龍隊推出江國豪先發，然而投到2局上卻接連出現觸身、四壞，教練團與防護員上場檢視，看到他的球褲右臀處出現血漬，仍讓江國豪續投，但一旁郭俊麟開始熱身；而江國豪再對林孝程投了3顆壞球，第4球又是觸身球，最終決定換投，由郭俊麟接手。

1局上開局江國豪就投出觸身球，單場出現3次觸身球是中職本季最高，前一次是2022年9月21日的樂天桃猿隊必贏多，留下的滿壘局面由郭俊麟連續2次三振與1個飛球守下來。

江國豪今天僅投18球、1局就退場，悍將球團表示，江國豪是右手無名指出現外傷，因此先讓他退場接手治療。

富邦悍將隊先發投手江國豪今天單場出現3次觸身球，2局上投到一半球褲出現血漬，緊急退場休息。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江國豪今天單場出現3次觸身球，2局上投到一半球褲出現血漬，緊急退場休息。記者季相儒／攝影

江國豪 富邦悍將 味全龍 中職

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