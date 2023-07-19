中職／「韓哥」為富邦悍將開球直呼光榮 曝背號「選8號」原因

美籍韓裔好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬今天開著跑車進到新莊棒球場為中職富邦悍將開球，不只球迷瘋狂，悍將球員們也相當興奮，郭俊麟還送姜成鎬手套，讓姜成鎬直呼「美夢成真」。

因為演出「玩命關頭」系列電影而爆紅的姜成鎬（Sung Kang），今天為富邦悍將開球也安排了特別橋段，開著跑車從右外野進場，踏上投手丘後由富邦悍將投手江少慶接球，開球打者則是好萊塢華裔知名演員及製片楊明燊（Brian Yang）。

談到會幫富邦悍將開球的契機，姜成鎬接受媒體聯訪時表示，「因為我是運動迷，收到悍將的邀請當然說好，這麼好的機會怎麼能說不。」至於今天進場時開的跑車1974 alfa romeo GTV 2000，姜成鎬則透露，在「玩命關頭」中也有開過同系列的車，自己也有一台。

姜成鎬從7歲就開始接觸棒球運動，過去曾有在美職大聯盟球場為教士隊與道奇隊比賽開球的經驗，他表示，這次在新莊開球感覺更好，能開車進球場是無上光榮，「一輩子可能就這麼一次機會了，我也知道場地是要細心呵護的。」

雖然開球投出好球，不過姜成鎬對自己的表現相當嚴格，他笑說開球時相當緊張，很擔心球會飛到觀眾席或是打到楊明燊，最後給自己打了滿分10分中的1分，「平常有在跟著球隊練球，但剛剛那球有點運氣成分。」

在開球行程之前，姜成鎬就先被富邦悍將球員們「排隊」要拍照及簽名，還收到悍將投手郭俊麟送的手套，對此姜成鎬說：「我從小夢想成為職業運動員，有機會被職業運動員圍繞，我是很感激的，收到手套也有夢想成真的感覺，職棒球員可以給我棒球手套，就好像是喬丹送給我籃球鞋一樣。」

至於會選擇8號當作背號，姜成鎬表示，8是自己的幸運號碼，也有跟太太討論過，8號長得像「無限」符號。