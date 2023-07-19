中職／「韓哥」姜成鎬狂讚台灣美食好吃 直呼「這一連鎖店」服務驚人

中職富邦悍將今天邀請好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬到新莊球場開球，他受訪時不斷提到相當喜歡台灣的美食，尤其已經去豆漿店吃過5次早餐，有機會也想跟美國劇組在台灣拍電影。

美籍韓裔的好萊塢明星姜成鎬（Sung Kang）因「玩命關頭」系列電影的「韓哥」角色爆紅，近期姜成鎬因個人行程來到台灣，並在今天為悍將與味全龍隊交手的賽事擔任開球嘉賓，引起關注、吸引大批媒體到場，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片楊明燊（Brian Yang）。

今天是姜成鎬訪台的第一個公開行程，他開球完接受媒體聯訪時表示，這次訪台灣是來找朋友，也特別來享受一下台灣的美食，目前預計會再多待個5週。姜成鎬不斷強調台灣的美食很好吃，「每一間餐廳都超級好吃，而且台灣人非常善良，很多粉絲也都很好，就像我的家人一樣，非常感激。」

姜成鎬還提到，台灣的便利商店相當令人驚訝，不但有好吃的食物，還可以在超商裡買到很多東西，像是衣服和其他雜物，而且又開24小時，非常方便。

被媒體問到未來有沒有機會來台灣取景拍電影，姜成鎬表示，很期待未來能有這個機會，「台灣有很多很好的電影製作人，像是李安和Justin Lin（林詣彬），還有很棒的市容，是一個很棒的國家，很希望可以在這邊拍電影，而且食物真的很好吃，美國劇組一定會很開心。」

台裔美籍導演林詣彬執導過「玩命關頭3：東京甩尾」、「玩命關頭4」等系列電影，姜成鎬透露，林詣彬也相當喜歡台灣，由於台灣有很多山區，姜成鎬笑說：「如果在彎區的路飄移應該也是滿帥的。」