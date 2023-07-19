中職／「韓哥」姜成鎬開車進新莊球場 為富邦悍將開球

富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。

美籍韓裔的姜成鎬因《玩命關頭》系列的「韓哥」角色爆紅，在世界各地享有高知名度，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang，Brian Yang曾參與《檀島警騎》系列影集演出，和姜成鎬一同來到富邦悍將主場新莊棒球場開球。 富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）（右二）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影 富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影 富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影 富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影 富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影 富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影