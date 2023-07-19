快訊

民調／國民黨支持者換將呼聲高？ 若「換侯」最挺他參選

中職／收到郭俊麟手套 「韓哥」姜成鎬：像喬丹送球鞋一樣

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影
富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影

好萊塢韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）今天現身新莊棒球場，為富邦悍將隊開出好球，賽前收到投手郭俊麟的手套作為禮物，姜成鎬直呼夢想成真：「就像喬丹要送給你球鞋一樣。」

因與馮迪索主演「玩命關頭」系列在全球爆紅的姜成鎬近日在台北街頭出現，被影迷發現，今天為悍將開球成為首個公開行程，悍將球員也不少他的粉絲，賽前紛紛與姜成鎬合影留念。

姜成鎬與同行的好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang一同為悍將開球，姜成鎬表示：「能夠跟球員見面是我的榮幸，從小就想當職業運動員，被他們這樣歡迎覺得很開心。」

悍將投手郭俊麟透露，自己送上手套時，姜成鎬還反過來要郭俊麟的簽名，姜成鎬則說：「這對我來說就像是夢想成真，我只是個演員，但球員願意送給我手套，這就像喬丹要送給你球鞋一樣。」

姜成鎬自述從17歲起就開始接觸棒球，也是一名棒球迷，最喜歡的是亞特蘭大勇士隊傳奇球星莫菲（Dale Murphy），所以一口答應開球邀約，「我是一個運動迷，當悍將跟我聯絡時，怎麼能拒絕呢？」

開車進場更是姜成鎬從未有過的體驗，「這台老車應該也是車主的寶貝，我知道球場需要細心呵護，能有這樣的機會真的很榮幸。」

富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影
富邦悍將今天在賽前邀請請來「國際巨星」，好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程，姜成鎬開著帥氣的老車從球場的右外野進場，隨後在投手丘上進行開球。記者季相儒／攝影

郭俊麟 棒球 喬丹

延伸閱讀

中職／原有自信返先發…郭俊麟形容消磨的企圖心如園中虎

NBA／看誰的生涯高光合輯最熱血？杜蘭特：喬丹和厄文

NBA／喬丹對兒子姊弟戀說NO 皮朋前妻否認說謊：我精神受創

NBA／認同皮朋前妻和兒子16歲姊弟戀？喬丹搖頭：NO

相關新聞

中職／韓哥開「玩命關頭10」同款跑車進場 開球嚴苛自評1分

好萊塢韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）今天現身新莊棒球場，為富邦悍將隊開出好球，特別的是親自開著「玩命關...

中職／徐若熙Live BP球速保密 葉總：怕他想要更快

味全龍隊少年強投徐若熙術後首次實戰投打練習，結果令總教練葉君璋很滿意，但對於球速要好好保密，主要是要瞞著本人，葉總說：「...

中職／布里悍隔76天返一軍正常先發 葉總：不要太興奮

味全龍隊有好消息，上半季因骨裂提前報銷的洋投布里悍明天重返一軍，在新莊棒球場對富邦悍將隊之戰登板，總教練葉君璋坦言復原進...

中職／王勝偉的話點燃拚勁 周佳樂重返一軍打擊率破4成

到二軍調一下，富邦悍將隊外野手周佳樂從6月22日重返一軍後，打擊率破4成，掃除急躁情緒是他進步的主因，但也維持該有的衝勁...

中職／收到郭俊麟手套 「韓哥」：像喬丹送球鞋一樣

好萊塢韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）今天現身新莊棒球場，為富邦悍將隊開出好球，賽前收到投手郭俊麟的手套...

中職／悍將挑戰連勝流感來亂 李宗賢等多名主力掛病號

富邦悍將隊遭遇流感侵襲，賽前多人掛病號，內野手劉俊豪、投手岳少華因此下二軍休養，另外李宗賢、池恩齊、林哲瑄也都受到影響，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦