中職／收到郭俊麟手套 「韓哥」姜成鎬：像喬丹送球鞋一樣

好萊塢韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）今天現身新莊棒球場，為富邦悍將隊開出好球，賽前收到投手郭俊麟的手套作為禮物，姜成鎬直呼夢想成真：「就像喬丹要送給你球鞋一樣。」

因與馮迪索主演「玩命關頭」系列在全球爆紅的姜成鎬近日在台北街頭出現，被影迷發現，今天為悍將開球成為首個公開行程，悍將球員也不少他的粉絲，賽前紛紛與姜成鎬合影留念。

姜成鎬與同行的好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang一同為悍將開球，姜成鎬表示：「能夠跟球員見面是我的榮幸，從小就想當職業運動員，被他們這樣歡迎覺得很開心。」

悍將投手郭俊麟透露，自己送上手套時，姜成鎬還反過來要郭俊麟的簽名，姜成鎬則說：「這對我來說就像是夢想成真，我只是個演員，但球員願意送給我手套，這就像喬丹要送給你球鞋一樣。」

姜成鎬自述從17歲起就開始接觸棒球，也是一名棒球迷，最喜歡的是亞特蘭大勇士隊傳奇球星莫菲（Dale Murphy），所以一口答應開球邀約，「我是一個運動迷，當悍將跟我聯絡時，怎麼能拒絕呢？」