中職／韓哥開「玩命關頭10」同款跑車進場 開球嚴苛自評1分
好萊塢韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）今天現身新莊棒球場，為富邦悍將隊開出好球，特別的是親自開著「玩命關頭10」同款跑車進場，他謙虛地說：「這是我的榮幸。」還只給自己開球打「1分」成績。
因與馮迪索主演「玩命關頭」系列在全球爆紅的姜成鎬近日在台北街頭出現，被影迷發現，今天為悍將開球成為首個公開行程，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang，消息一出引起球迷驚呼。
姜成鎬還開著1974年alfa romeo GTV 2000雙門跑車進場，這是悍將特別商借來的古董車，也剛好是姜成鎬在「玩命關頭10」開過的車款，姜成鎬笑說：「這就像是遇到老朋友，我自己也擁有一樣的車，不過這台有冷氣，比較好一點。」
姜成鎬在投手丘將球不落地投到本壘，在開球嘉賓中已屬難得，不過姜成鎬表示：「滿分10分，我只給自己1分。」原因是雖然有稍微練習一下，但開出這樣的球他說：「有幸運成分在。」
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