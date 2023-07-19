中職／韓哥開「玩命關頭10」同款跑車進場 開球嚴苛自評1分

好萊塢韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）今天現身新莊棒球場，為富邦悍將隊開出好球，特別的是親自開著「玩命關頭10」同款跑車進場，他謙虛地說：「這是我的榮幸。」還只給自己開球打「1分」成績。

因與馮迪索主演「玩命關頭」系列在全球爆紅的姜成鎬近日在台北街頭出現，被影迷發現，今天為悍將開球成為首個公開行程，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang，消息一出引起球迷驚呼。

姜成鎬還開著1974年alfa romeo GTV 2000雙門跑車進場，這是悍將特別商借來的古董車，也剛好是姜成鎬在「玩命關頭10」開過的車款，姜成鎬笑說：「這就像是遇到老朋友，我自己也擁有一樣的車，不過這台有冷氣，比較好一點。」