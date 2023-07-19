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中職／王勝偉的話點燃拚勁 周佳樂重返一軍打擊率破4成

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將周佳樂。 記者陳正興／攝影
富邦悍將周佳樂。 記者陳正興／攝影

到二軍調一下，富邦悍將隊外野手周佳樂從6月22日重返一軍後，打擊率破4成，掃除急躁情緒是他進步的主因，但也維持該有的衝勁，因為王勝偉曾說一句話：「你們年輕人上場就是要拚。」

周佳樂昨晚對樂天桃猿隊3打數2安打、包含一支三壘打，另有一次觸身球上壘，單場3打點寫下生涯新高；他表示，現在會多帶點拚勁到球場，因為人人有機會，要能夠把握住。

今年是周佳樂第一個一軍球季，開季一度連15打數無安打而被下放，但6月下旬回歸後不僅首安出爐，26打數敲出11支安打，期間打擊率高達4成23，也讓本季打擊率從0的領域提升到2成82。

周佳樂表示，最主要是心態上不同，剛上來表現比較急，後來聽學長的話，賽季是要比一整年，不需要每一步都追求完美，「把能做的做完整就好。」讓周佳樂印象比較深刻的是，王勝偉曾說過：「年輕人上場就是要拚，比較沒有經驗，就用拚的去累積自己的經驗。」

另外擊球策略上也有改變，周佳樂指出，開季時很常2好球後揮空，或是追打壞球，「現在2好球後要把球看清楚，以我的角色來說，寧願碰到也不要揮空三振。」

王勝偉 樂天桃猿

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