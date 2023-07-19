中職／徐若熙Live BP球速保密 葉總：怕他想要更快

味全龍隊少年強投徐若熙術後首次實戰投打練習，結果令總教練葉君璋很滿意，但對於球速要好好保密，主要是要瞞著本人，葉總說：「怕他想要更快。」

徐若熙去年7月進行手肘韌帶置換手術，近期跟隨一軍訓練，牛棚練投時狀況不錯，昨天照球隊安排進行室外的打實戰練習，觀察適應狀況。

對於徐若熙投球狀況，葉君璋表示：「目前狀況看起來滿好的，但不急著安排他什麼時間出賽。」這位年輕投手背負球隊王牌期望，葉總對於歸隊安排的謹慎反覆強調，「要確定、再確定、再確定」才能讓徐若熙重回賽場。

葉君璋指出，目前來說，徐若熙接近1年沒投球，這次實戰投打是希望他先習慣比賽的場景，畢竟在牛棚練投跟實際站在場上感受不同，「必須要保持專注，先讓他有這樣的感覺，昨天看起來掌握得不錯。」

但對於徐若熙投打的球速等數據，葉君璋沒有說出答案，「球隊這邊有測速，但沒有跟他本人說，不可以讓他知道，怕他想要更快。」葉總能說的僅有數據上「算正常」，沒有想像中的落差。

徐若熙若一切順利，照龍隊日前估計可以在8月回到球場，但初期設定先從中繼出發；他在2021年球季出賽20場僅1場後援，但高中時期也準備過後援，對此工作並不陌生。