中職／布里悍隔76天返一軍正常先發 葉總：不要太興奮

味全龍隊有好消息，上半季因骨裂提前報銷的洋投布里悍明天重返一軍，在新莊棒球場對富邦悍將隊之戰登板，總教練葉君璋坦言復原進度超乎預期，明天應可正常先發，「不要太興奮就好。」

布里悍是5月5日在花蓮登板時投到一半，左腳不慎踢到東西骨裂，明天是他相隔76天再次重回一軍投手丘，加入鋼龍、錡龍的先發輪值。

布里悍前一場在隊內賽投到5局，葉總表示，數據呈現上調整得不錯，「進度滿快的，明天應該會讓他正常先發，但還是會控制在一定球數，不可能像鋼龍可以投到110球這樣，大概會抓在80、90球左右。」

龍隊上半季洋投戰力一度極度匱乏，布里悍受傷不久，伍鐸也因右肩不適下二軍，一軍一度只剩鋼龍獨撐，好在本土投手夠爭氣，龍隊上半季打出30勝27敗3和，戰績排名第二，下半季也以2連勝展開新局。