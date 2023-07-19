快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／劉致榮先發5.2局飆11次三振 創個人生涯新高

中央社／ 台北19日電
紅襪隊小聯盟2A劉致榮今天先發登板，投5.2局被敲5支安打，飆出11次三振締造個人單場紀錄。 截圖自球隊官方推特
紅襪隊小聯盟2A劉致榮今天先發登板，投5.2局被敲5支安打，飆出11次三振締造個人單場紀錄。 截圖自球隊官方推特

美職波士頓紅襪隊小聯盟2A劉致榮今天先發登板，投5.2局被敲5支安打，飆出11次三振締造個人單場紀錄，失3分無關勝敗；費城人隊1A的潘文輝則是後援投1.2局掉5分。

紅襪隊2A今天對上藍鳥隊2A的賽事，劉致榮擔任先發投手，1局上演出3上3下，飆出2次三振；2局上1出局後被轟陽春砲，接下來投出三振後，被敲一壘安打，不過最後再飆出三振，沒有繼續掉分；3局上雖然出現1次保送，不過也投出2次三振，沒有失分。

劉致榮在4局上被敲安打後，讓下一棒打者擊出雙殺打，最後再三振掉打者；5局上再連解決3名打者，包括2次三振；6局上雖然也送出2次三振，不過被敲出一發2分砲之後退場。終場紅襪隊2A以9比8奪勝，劉致榮無關勝敗。

總計劉致榮今天主投5.2局被敲出5支安打，包括2發全壘打，出現1次保送，失掉3分，並飆出11次三振，刷新個人職業生涯單場新高，且連2場出賽都演出雙位數奪三振。劉致榮本季在2A目前出賽16場都是先發、投78.1局，拿下5勝6敗，防禦率4.25。

另外，費城人隊1A的台灣投手潘文輝，今天在6局上滿壘局面登板，不過接連被敲出4支安打，加上出現2次保送，讓球隊單局失掉8分，其中自己掉了5分；不過7局上潘文輝續投回穩，演出3上3下。總計潘文輝投1.2局失掉5分，吞下本季第2次救援失敗，目前防禦率3.28。

劉致榮 潘文輝

延伸閱讀

MiLB／發展名單中復出 劉致榮7局10K平生涯紀錄

MiLB／潘文輝1A後援飆火球3局7三振 最後失守惜吞敗

MiLB／劉致榮先發挨2轟無關勝敗 鄭宗哲單場2安1盜

MiLB／潘文輝小聯盟中繼飆157公里 劉致榮先發挨轟吞敗

相關新聞

中職／大聯盟級艾士特正式加盟 兄弟洋將補強一波波

中信兄弟下半季新戰力艾里歐才剛在二軍登板，今天再補進一名新洋投，兄弟球團宣布，與去年還在大聯盟投球的艾士特（Eric S...

MiLB／劉致榮先發5.2局飆11次三振 創個人生涯新高

美職波士頓紅襪隊小聯盟2A劉致榮今天先發登板，投5.2局被敲5支安打，飆出11次三振締造個人單場紀錄，失3分無關勝敗；費...

U12世界盃／中華隊20日台南移地訓練 市府開箱休息室

2年1屆的WBSC第7屆U12世界盃棒球錦標賽預定7月28日開打，台灣隊明天起將在台南亞太國際棒球訓練中心移地訓練，台南...

棒球／陽岱鋼獲單周最佳球員 今天首打席開轟、單場4支2

36歲旅美好手陽岱鋼本季在美國大西洋聯盟打拼，他近期手感發燙，今天首打席轟出本季第8支全壘打，單場4支2，進帳3分打點，不過所屬的高點搖椅隊以5：6輸球。 陽岱鋼上周敲出12支安打，包含4支長打

中職／悍將中學日五帥爭校草 首度辦校花選拔

富邦悍將下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」將在暑假期間8月5日（六）、6日（日）登場，除了一年一度的校草...

中職／爭好球帶差點首打席下班 丘總笑答：大家比較振奮一點

富邦悍將隊今天以6：1擊敗樂天桃猿隊，總教練丘昌榮險些在自家打線的第1個打席就提前下班，他為子弟兵上場爭論好球帶，外界看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦