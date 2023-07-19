MiLB／劉致榮先發5.2局飆11次三振 創個人生涯新高

美職波士頓紅襪隊小聯盟2A劉致榮今天先發登板，投5.2局被敲5支安打，飆出11次三振締造個人單場紀錄，失3分無關勝敗；費城人隊1A的潘文輝則是後援投1.2局掉5分。

紅襪隊2A今天對上藍鳥隊2A的賽事，劉致榮擔任先發投手，1局上演出3上3下，飆出2次三振；2局上1出局後被轟陽春砲，接下來投出三振後，被敲一壘安打，不過最後再飆出三振，沒有繼續掉分；3局上雖然出現1次保送，不過也投出2次三振，沒有失分。

劉致榮在4局上被敲安打後，讓下一棒打者擊出雙殺打，最後再三振掉打者；5局上再連解決3名打者，包括2次三振；6局上雖然也送出2次三振，不過被敲出一發2分砲之後退場。終場紅襪隊2A以9比8奪勝，劉致榮無關勝敗。

總計劉致榮今天主投5.2局被敲出5支安打，包括2發全壘打，出現1次保送，失掉3分，並飆出11次三振，刷新個人職業生涯單場新高，且連2場出賽都演出雙位數奪三振。劉致榮本季在2A目前出賽16場都是先發、投78.1局，拿下5勝6敗，防禦率4.25。

另外，費城人隊1A的台灣投手潘文輝，今天在6局上滿壘局面登板，不過接連被敲出4支安打，加上出現2次保送，讓球隊單局失掉8分，其中自己掉了5分；不過7局上潘文輝續投回穩，演出3上3下。總計潘文輝投1.2局失掉5分，吞下本季第2次救援失敗，目前防禦率3.28。