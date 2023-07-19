U12世界盃／中華隊20日台南移地訓練 市府開箱休息室

2年1屆的WBSC第7屆U12世界盃棒球錦標賽預定7月28日開打，台灣隊明天起將在台南亞太國際棒球訓練中心移地訓練，台南市政府今天也開箱球員休息室及室內牛棚。

WBSC第7屆U12世界盃棒球錦標賽將於7月28日在台南亞太國際棒球訓練中心開打，8月6日閉幕，球場6月15日封館維修，預定40天內整理完畢。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台灣隊18名小將明天起將在亞太少棒場移地訓練，儘快適應台南場地與夜間燈光。此外，亞太成棒副球場日前完成點收移交作業，接續10月登場的全國運動會。

U12賽會也請來網路人氣美女LOLO擔任特派員，會同吉祥物Dorky走遍台灣歷史博物館、台南知事官邸、七股鹽山、台南市美術館、漁光島、孔廟、億載金城、赤崁樓及安平古堡等景點，最後一站到亞太棒球村少棒球場，一窺球員休息室及室內牛棚。

台南市政府表示，棒球是台南指標運動，台南亞太國際棒球訓練中心的少棒主副球場2019年完工啟用，是台灣唯一通過世界棒壘球總會（WBSC）認證的少棒球場，且經過2屆U12國際賽事考驗。

第7屆U12世界棒球錦標賽（WBSC U12 BaseballWorld Championship）預定28日在台南亞太國際球訓練棒中心開打，共12支國家代表隊參賽，分A、B組開打。

A組隊伍包括台灣隊、日本、委內瑞拉、墨西哥、澳洲、德國；B組有美國、多明尼加、韓國、巴拿馬、捷克、紐西蘭。預訂28日至8月1日進行分組預賽，8月3日至5日複賽，冠亞軍決賽及銅牌戰在8月6日。