中職／爭好球帶差點首打席下班 丘總笑答：大家比較振奮一點

富邦悍將隊今天以6：1擊敗樂天桃猿隊，總教練丘昌榮險些在自家打線的第1個打席就提前下班，他為子弟兵上場爭論好球帶，外界看來臨界出場邊緣，賽後被問到此事，笑答：「可能每次都第一個打席就出去，大家會比較振奮一點。」

悍將喜迎大勝，但其實第1個打席就出現爭執場面，悍將首棒李宗賢在滿球數時，面對黃子鵬偏低的球收棒，卻見主審尤志欽拉弓三振，丘昌榮上場抗議，罕見在第1個打席就怒氣狂飆，鄰近驅逐出場邊緣。丘總回到自家陣營坐定，火氣餘溫還在，辛元旭的打席又是被偏壞的好球三振，只見丘總頭一低、滿是無奈。

悍將打線在前5局與猿隊戰成1：1，6局下連4棒敲出安打突破黃子鵬，後續逐步擴大領先優勢，最終團隊敲出13安帶走勝利，除了姚冠瑋的致勝安打之外，周佳樂2支安打都有打點，包括8局的2分打點三壘打，也是此役打線亮點。

丘昌榮指出，「現階段球員都年輕，像佳樂今天應該就有不少收穫，在那種關鍵時刻，像岳谷今天就沒有做到。」他說選手面對這些情境的應對，無法透過練習達到，這些比賽都是成本，「希望選手可以越來越成長，頂著這些壓力，打不好明天繼續成長，打得好把成功的感覺記在心裡。」

先發投手李子強先發5局失1分，丘總認為結果不錯，但若控制力好一點，用球數可以再精簡，「今天球速、尾勁都不錯，只是偶爾身體比較僵硬、控制就會差一點，尤其連續三振之後想要更用力，協調性就沒那麼好。」