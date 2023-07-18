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中職／姚冠瑋一棒擒虎首奪MVP 坦言面對黃子鵬特別順手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊第6局連4棒敲出安打攻破黃子鵬，姚冠瑋的致勝安打掃回2分。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊第6局連4棒敲出安打攻破黃子鵬，姚冠瑋的致勝安打掃回2分。記者陳正興／攝影

前5局1：1平手局面，富邦悍將隊在第6局出現4支安打的串聯，姚冠瑋敲出帶有2分打點的致勝安打，悍將終場以6：1擊敗樂天桃猿隊，姚冠瑋生涯首度獲選單場MVP。賽後談到「打虎高手」秘笈，他坦言可能因為過去有接過，打起來確實感覺比較順手。

此役先發投手上演雙「子」交鋒，悍將李子強投5局被敲4安打、失1分，5局上被林政華、林立接連敲出長打掉分；猿隊黃子鵬投5.1局被敲8安打、失3分，他在前5也僅失1分，但第6局遇到另一波亂流失血。

悍將單局敲出4安打，范國宸的二壘打先形成一出局、二三壘有人的大好局面，姚冠瑋的安打一棒掃回2分打點，林哲瑄、申皓瑋接連補上安打續攻占滿壘，也在此時打退了黃子鵬，王志煊接手凍結壘上跑者，但猿隊後續也無力再扭轉落後差距。

姚冠瑋憑藉這支突破平手局面的致勝安打，生涯首獲單場MVP，加上此役在內，生涯對戰黃子鵬13打數敲出6安打，對戰打擊率4成62。

戴培峰對戰黃子鵬打擊率2成，姚冠瑋擁有更勝一籌的對戰成績，總教練丘昌榮指出，此役啟用姚冠瑋蹲捕，確實是因對戰考量。

被問到面對黃子鵬特別有心得，姚冠瑋表示，「我也不知道為什麼打起來順手，感覺看他的球，攻擊策略、看球、選球，做起來滿簡單，他不像一般投手，所以有特別看過、有特別下過功課，加上大學有接過，所以對他的球更了解，差在進壘點比大學時更好。」

姚冠瑋賽後得知是MVP，想到要在台上跳舞，就開始緊張，他也直言雙安、3分打點的周佳樂是他心中的MVP，「我覺得應該是阿樂，兩次嗆斯都有把握住，他才是我的MVP。」

黃子鵬先發5.1局失3分，吞下本季第6敗。記者陳正興／攝影
黃子鵬先發5.1局失3分，吞下本季第6敗。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊第6局連4棒敲出安打攻破黃子鵬，姚冠瑋的致勝安打掃回2分。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊第6局連4棒敲出安打攻破黃子鵬，姚冠瑋的致勝安打掃回2分。記者陳正興／攝影

黃子鵬 樂天桃猿

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