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日職／曾喊「我不會輸」！28歲前阪神虎橫田慎太郎腦瘤過世

聯合新聞網／ 綜合報導
前阪神虎球員橫田慎太郎因腦瘤過世，得年僅28歲。 擷圖自推特
前阪神虎球員橫田慎太郎因腦瘤過世，得年僅28歲。 擷圖自推特

日本職棒本周進入明星賽之際，阪神虎隊於今天宣布不幸消息，該隊前球員橫田慎太郎，於今天凌晨因腦瘤過世，結束短短僅28年生命，令日本球迷都為之感慨。

橫田慎太郎雖打球名氣不大，但他樂觀力克病魔的故事，卻為日本球迷所知。他在2016年20歲時，被阪神虎隊選中，曾參加當年亞洲冬季聯盟比賽，是一位充滿希望的選手，但隔年就被檢查出患有腦瘤，接受住院治療，一度病情穩定下，2018年他再回到球場上，重成獲得訓練合同，但由於會把一顆球看成兩顆的後遺症，於是2019年決定退休，球隊為鼓勵他，還為他在二軍辦了退休式，讓他享有尊榮退休。總計在職棒場上出賽38場，109打數打擊率0.190。

2021年他宣布癌細胞轉移至脊髓，之後持續接受治療，但他仍力抗病魔，並說過，「我不會輸，我生過兩次重病，得到了很多人的支持，下次要換我要幫助別人。」沒想到最終心願未成，於今天撒手人寰。

日本

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