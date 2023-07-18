中職／邱鑫如願進桃猿 宋嘉翔愛護學弟送裝備也有提醒

中職樂天桃猿隊今年選秀首輪選進穀保家商畢業的外野手邱鑫，邱鑫如願進到樂天，學長宋嘉翔嘴上潑冷水，但很愛護學弟，送了邱鑫許多裝備，也提醒他進到球隊要努力精進。

中職樂天桃猿隊今年選秀首輪選進應屆高中畢業生外野手邱鑫，桃猿隊陣中捕手宋嘉翔是大邱鑫1屆的穀保學長，兩人時常聯絡，先前邱鑫打U18世界盃棒球賽培訓隊藍白賽事，就常常看到邱鑫身上有宋嘉翔送的裝備。

宋嘉翔透露，選秀之前就知道邱鑫很想要進到桃猿，喜歡桃猿隊的氣氛，學長會帶著學弟，學弟有做錯的、不足的地方，學長們都會直接指出來，學弟們也都會主動請教學長，「這對於剛進到職棒的新人來說幫助很大。」

宋嘉翔笑說，選前一直跟邱鑫說桃猿隊不會選他，外野手已經很多了、很競爭，宋嘉翔雖然嘴上潑冷水，但知道邱鑫喜歡桃猿隊，還是送了他許多裝備，包括球棒、球褲、打擊手套，如果邱鑫打擊方面遇到什麼問題，宋嘉翔也都會提點他。

宋嘉翔點出邱鑫的腳程是優勢，守備位置是外野角落，有不錯的臂力，解讀比賽的能力不錯，也都會主動去觀察、調整守備站位，他也有鼓勵邱鑫，進到職棒後要更努力精進。