中職／左側投王志煊向黃子鵬請教 盼增加對右打壓制力

中職樂天桃猿隊王志煊今年改變出手位置、變成罕見的左側投，近期出賽展現不錯的壓制力，王志煊不僅想要剋左打，也有向右手的低肩側投手黃子鵬請教，盼增加對右打壓制力。

樂天桃猿隊左投手王志煊今年球季改變投球出手角度，從原本上肩正投變成左側投，改變姿勢後上到一軍前2場中繼登板表現不是很理想，但越投越好，從6月15日開始到今天賽前，近期連9場後援登板沒有失分。

王志煊透露，從6月20日延長賽對統一獅隊後援守成拿下救援成功後，越投越有自信，之前可能控球沒有這麼好，現在更勇於攻擊好球帶，信心來了就不怕被打。

桃猿隊捕手宋嘉翔與王志煊投捕搭配，也接過王志煊正投時的球，宋嘉翔表示，王志煊正投時控球就已經滿不錯了，改成側投後，對於左打者來說，球路真的不容易看，在搭配上也更好配球。

王志煊不因此滿意，他表示，左側投對於右打者來說，可能球會被看得比較清楚，他也會向陣中的低肩側投手黃子鵬請教如何壓制右打者，黃子鵬建議他調整對右打者投球的進壘位置。