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中職／由規二軍初先發5局無失分勝投 上一軍還沒時間表

中央社／ 新北18日電
桃猿日籍投手由規。 樂天桃猿臉書
桃猿日籍投手由規。 樂天桃猿臉書

中職樂天桃猿隊新洋投由規今天二軍初登板，先發投5局無失分、拿下勝投；桃猿隊總教練曾豪駒表示，可以投到5局代表控球有水準，但上一軍目前沒有時間表。

中職樂天桃猿隊月初宣布簽下日籍投手由規，由規今天首度登板亮相，二軍先發對富邦悍將隊，總計用66球投5局，被敲出3支安打，投出5次三振、沒有保送，無失分，球隊終場以1比0拿勝，由規拿下勝投。

桃猿隊一軍今天在新莊棒球場與富邦悍將交手，桃猿隊總教練曾豪駒賽前受訪表示，賽前有看了一下由規二軍出賽狀況回報，感覺中規中矩，今天可以先發投到5局無失分，代表控球有一定的水準，就要看球速有沒有發揮出來。

被問起是否有可能上一軍的時間點，曾豪駒表示，目前沒有時間表，現在桃猿隊陣中洋將還有道博格、霍爾、豪勁、雷法，由規會先在二軍準備。

由規 樂天桃猿 曾豪駒

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