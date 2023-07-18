中職／陳冠宇向黃偉晟學新知眼神發亮 盼練成大谷滑球

中職樂天桃猿隊投手陳冠宇學新知眼神發亮，近期跟著隊友黃偉晟學習大谷翔平的滑球，希望增加打者的揮空率，隨著年紀增加、球威可能會降低，陳冠宇要找突破的方式。

中職樂天桃猿隊投手陳冠宇5月底因為左肩肌腱緊繃下二軍，直到7月14日才又回一軍出賽，對中信兄弟投1局無失分、中繼成功；睽違近2個月才又在一軍出賽，陳冠宇笑說投完隔天手蠻痠的，要快點習慣一軍的節奏。

陳冠宇表示，14日中繼登板，球速部分可以再更好，接下來變化球是想要加強的部分，他自評變化球一直都是比較弱的一環，球種的轉換也比較慢，希望可以增加位移大的球種，增加打者揮空率。

陳冠宇興奮表示身旁就有現成的對象可以學習，透露黃偉晟對運科十分有研究，在日籍球星大谷翔平的滑球（Sweeper）爆紅前，其實黃偉晟就嘗試投這樣的球路。

陳冠宇表示， 中職的左打者越來越多，也有很多左打者揮擊方式很美式，大谷翔平的滑球「很滑」，橫向的位移很大，打者要抓只有一個接觸點、很難掌握，自己的球路稍微偏縱向，希望練成這顆「大谷的滑球」，增加對戰打者的揮空率。

陳冠宇有感而發，自評以前屬於比較小心的類型，但現在希望多一點嘗試的勇氣，隨著年紀越來越大，球的威力會越來越不好，變化球如果不夠好，直球比例越來越高，一直這樣下去也不是辦法，想辦法多練會往好球帶兩邊位移的變化球種，是未來想要做到的投球模式。

陳冠宇講起跟著黃偉晟透過運科學新球種眼神發亮，他表示目前大谷翔平的滑球還在摸索熟悉中，但先前也已經有改變二縫線的握法，位移的效率變得很高。