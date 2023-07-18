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中職／李宗賢進榜倒數 詹智堯見500安球問「千安喔？」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊李宗賢。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李宗賢。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊三壘手李宗賢前一戰迎接生涯500安，本季高檔的打擊狀況，也即將在本周兌現在打擊榜上。回想前役賽後拿到的500安球，外野教練詹智堯正好撞見，開玩笑說：「千安球喔？」李宗賢將這個目標放在心上，繼續朝下一個里程碑邁進。

李宗賢堪稱悍將本季最大亮點，在攻守都展現穩定性，上半季絕佳的打擊狀況延續到下半季，16日之戰賽前累積499安，單場敲出雙安，跨過500安里程碑。

2016年身披義大犀牛隊戰袍展開職棒生涯，李宗賢在第8個球季完成500安，他坦言算慢，「但經歷過比較低潮的時候，開心的是，自己可以再站起來。」完成一項里程碑後，他說：「還是希望自己可以維持這樣的手感，繼續幫助球隊。」

有趣的是，其實他本人並未注意到這是500安，當天看球被拿回休息室時還不懂為何要收起來，「管理拿給我時，堯哥看到說『千安喔？』我自己納悶『嗯？沒那麼快吧？』我知道他是開玩笑，也是希望可以激勵我。」

單場雙安之後，李宗賢打擊率攀升3成35，今天在新莊球場出戰樂天桃猿隊為悍將本季第64場比賽，需要199打席達到個人獎進榜門檻，李宗賢至目前193打席，若今天打到6打席，將空降打擊榜前段班，甚至撼動詹子賢（3成33）的排頭位置，就算無法補足打席，本周進榜也是遲早的事。

李宗賢對此表示，讓它順其自然發生，「我不會一直去看，看這個反而會讓自己太在意，比賽不是一場、是一個球季，前一天好的東西留下來，不好的重新開始，每天對到的投手、身體狀況都不一定，紀錄的東西等球季結束後再去檢討，過程中是要找出讓自己更穩定的方法。」

富邦悍將隊李宗賢。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李宗賢。記者陳正興／攝影

李宗賢 樂天桃猿 富邦悍將

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