中職／陳晨威板凳待命調整 曾總：本季表現起伏大
中職樂天桃猿隊野手陳晨威下半季開打前2戰都沒有安打，今天比賽板凳待命，總教練曾豪駒表示，陳晨威今年球季表現高低起伏比較明顯，教練團會想辦法協助調整。
中華職棒下半球季14日開打，樂天桃猿隊野手陳晨威目前為止下半季2場比賽總計6打數沒有敲出安打，吞下2次三振，桃猿隊今天晚上表訂將與富邦悍將隊在新莊棒球場交手，桃猿隊先發打序也微調，陳晨威沒有先發，中外野改由林政華先發。
桃猿隊總教練曾豪駒表示，下半季這2場比賽觀察，陳晨威攻擊內容沒有非常理想，節奏沒有掌握得很好，今天板凳出發，主要也是希望可以休息調整一下。
被問起是否與上半季結束後有一段休息時間有關，曾豪駒沒有直接回應，只表示觀察陳晨威的擊球率還是不錯，但有發現今年球季表現高低起伏比較大。
曾豪駒也提到，每個球員每個球季都會有不一樣的狀態，教練團也只能想辦法協助球員調整找回好狀況。
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