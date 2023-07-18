中職／由規二軍5局無失分 桃猿洋將滿額暫無升遷計畫

樂天桃猿隊日籍投手由規今天在二軍初登板，繳出5局無失分，由於目前註冊洋將已經滿額，升上一軍暫無時間表，總教練曾豪駒表示，「我們就是邊打邊看，若有狀況可以隨時補上來。」

由規今天面對富邦悍將隊二軍先發，投5局共用66球，只被敲3安打、無失分，猿隊二軍終場以1：0贏球，由規拿下勝投。

曾豪駒表示，尚未看到由規的投球內容，等待二軍回報，「看起來是中規中矩，可以5局沒失分，代表控球有一定水準，現在就是要觀察他的速球有沒有展現出來。」由規此役最快球速143公里。

由規暫無升上一軍的時間表，曾豪駒說：「現在已經登錄四個洋將，他就是在二軍準備備戰。」

猿隊目前註冊洋將已有豪勁、霍爾、雷法、道博格，霍爾在一軍出賽內容不差，但健康是最不安要素，4月的登板之後休了近兩個月，6月投了一場後又休了快1個月，成為調度難處，至今只在一軍出賽5場，包括1場實際上是投0球就傷退。

曾豪駒指出，「霍爾上一場也投得不錯，只要他身體狀況正常，他是好投手。」目前看來這禮拜會正常登板，不至於又投1休1個月，本周沒有洋投輪替計畫。